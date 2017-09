EN DIRECT : Irma retombe en catégorie 1, une enquête parlementaire va être lancée

>>>>>>>>>>>>>>>>>EN DIRECT >>>>>>>>>>>>>>>

11h30 : une enquête parlementaire va être lancée

Le gouvernement, critiqué sur sa gestion de la catastrophe à Saint-Martin, a accepté le principe d'une commission d'enquête parlementaire.

De son côté, Edouard Philippe a néanmoins critiqué une "une polémique politicienne."

11h : la tempête en Floride (images AFP)

10h15 : L'ouragan poursuit sa course folle

#Irma continues northward over Florida producing hurricane force winds, heavy rain, and storm surge. See https://t.co/tW4KeGdBFb for info. pic.twitter.com/9jYQB2Ef0s

9h30 : un millier de personnes évacuées à Saint-Martin

"On a 1 000 personnes à peu près, au moment où je vous parle, qui ont été évacuées ou accompagnées vers la Guadeloupe" annonce la ministre des Outre-mers, Annick Girardin, sur France Inter.

9h15 : l'impresionnante force des vents

9h : l'aéroport de Miami a subi quelques dommages

L'aéroport de Miami va rester fermer, après avoir subi quelques dégâts mineurs.

8h45 : les aniaux en sécurité

Les animaux, dont les flamands roses, du zoo local ont pu être mis en sécurité avant l'ouragan

8h30 : Irma repasse en catégorie 1

L'ouragan retombe en intensité au fur et à mesure de son entrée en terre. Il est repassé en catégorie 1.

8h15 : la violence des vents en Floride

5 hours ago, @AnnCoulter tweeted mocking Irma's power, saying Miami residents were at risk of dying of boredom. Now: pic.twitter.com/FGjDNdZKZS

— Brian Klaas (@brianklaas) 10 septembre 2017