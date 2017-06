EN DIRECT : François Bayrou quitte le gouvernement

Le rassemblement de la droite est mis à mal. Suite au second tour des élections législatives, et à l'initiative de certains cadres LR, un groupe LR "macron compatible" pourrait être amené à voir le jour à l'Assemblée.

Au regard de ses cadres, de son origine, et de ses électeurs, En Marche semble se positionner à gauche de l'échiquier politique. Mais c'est son opposition qui définira clairement le mouvement.

Depuis le traité de Lisbonne, la Commission consulte les francs-maçons comme les responsables religieux. Mais le choix des obédiences montre un goût prononcé pour la maçonnerie athée et une étrange absence des "déistes".

Le dernier roman de Marc Bressant raconte les aventures extraordinaires de deux jeunes hommes passionnés et aventureux. Panache, amour et pouvoir mixés au grand galop, avec force, humour et élégance. Un régal.