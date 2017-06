EN DIRECT : François Bayrou et Marielle de Sarnez quittent le gouvernement

Un nouveau gouvernement doit être nommé avant 18h

François Bayrou a annoncé son départ du gouvernement

Marielle de Sarnez quitte aussi le gouvernement

Ce nouveau gouvernement pourrait davantage s'ouvrir à des personnalités de droite

-------------------------EN DIRECT----------------------------------

9h20 : Edouard Philippe "prend acte" de la décision de Bayrou

Dans un communiqué à l'AFP, Edouard Philippe "prend acte" et "respecte" la décision de François Bayrou. Il maintient "l'objectif" de nommer un gouvernement d'ici 18h.

8h50 : "On nous dit qu'il y a trop de doutes pour rester au gouvernement mais on bascule à l'Assemblée nationale ?" critique Wauquiez

Sur RMC, Laurent Wauquiez n'a pas mâché ses mots contre l'exécutif.

"L'initiateur de la loi sur la moralisation est tombé au bout d'un mois. Triste vie politique française" explique-t-il, affirmant que "ceux qui n'ont plus leur place au gouvernement n'ont pas leur place à la tête de groupes parlementaires." Une allusion à Richard Ferrand et Marielle de Sarnez qui vont prendre la tête des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. "On nous dit qu'il y a trop de doutes pour rester au gouvernement mais on bascule à l'Assemblée nationale ?" critique Laurent Wauquiez.

8h45 : Estrosi salue le départ de Bayrou

"De toute évidence, un ministre qui porte une loi sur la moralisation, qui doit donner des leçons à tous ceux qui franchissent les lignes blanches, jaunes et rouges, dans une société confrontée à l'insécurité et au terrorisme, doit être une personne au-dessus de tous soupçons" a-t-il expliqué sur LCI.

Le maire de Nice a, par ailleurs, exclu de rentrer au gouvernement. "Vous savez, à la veille du 14 juillet, de la commémoration de cette tragédie, ma mission est beaucoup plus importante que d'exercer des responsabilités gouvernementales."

8h35 : "ça simplifie la situation" estime Castaner

"Face à la tourmente, il y a un choix personnel : ça simplifie la situation, parce qu'il était difficile, y compris pour le porte-parole que je suis, de répondre aux questions de la presse sur le sujet. Il n'y avait pas de mise en cause, mais je pense qu'il est plus facile de se consacrer totalement à cette défense-là" explique Christophe Castaner sur Europe 1.

"Le Modem a toute sa place dans l'engagement présidentiel et le gouvernement" a-t-il par ailleurs souligné

8h25 : Brice Hortefeux critique la scission annoncée chez les LR

Pendant ce temps, les députés LR se déchirent sur le soutien ou non au gouvernement. Invité sur RTL, l'ancien ministre Brice Hortefeux a critiqué la démarche des "constructifs" qui souhaitent se rapprocher de l'exécutif. "Je le regrette profondément," explique-t-il. "Comment expliquer que le premier acte de ceux qui se baptisent 'constructifs' soit d'être destructif ? (…) Quand une main est tendue, il faut regarder ce qu'il y a dans le creux de cette main"

8h15 : Plus de MoDem au gouvernement

Avec ce double départ, il n'y a donc plus de minitres MoDem au gouvernement, puisque Sylvie Goulard avait déjà annoncé son départ hier. Le parti de François Bayrou est visé par une enquête préliminaire pour des soupçons d'emplois ficitfs, concernant des assistants parlementaires. Une position difficile à assumer pour François Bayrou qui portait la loi de moralisation politique.

8h10 : Marielle quitte aussi le gouvernement

Sans surprise, Marielle de Sarnez a, elle-aussi, décidé de quitter le gouvernement, dans une annonce à l'AFP. Elle devrait prendre la tête du groupe MoDem à l'Assemblée nationale.

8h : François Bayrou quitte le gouvernement

Sous pression depuis plusieurs jours, François Bayrou jette l'éponge ! A l'AFP, le ministre de la Justice annonce son départ du gouvernement.

7h30 : Christian Jacob maintenu ?

Du côté des Républicains, on choisit le nouveau président du groupe LR. PLusieurs députés, comme Eric Ciotti, ont déjà apporté leur soutien à celui qui présidait le groupe avant les élections : Christian Jacob. Réponse ce matin.

7h25 : Que faut-il attendre du remaniement ?

Il devait être "technique", finalement, il ressemble davantage à un casse-tête, après l'exfiltration de Richard Ferrand, le départ de Sylvie Goulard et peut-être celui de Marielle de Sarnez. Le MoDem risque donc d'être clairement affaibli au gouvernement même si son patron François Bayrou résiste encore et toujours. Mais les places vacantes pourraient bien profiter à des personnalités de droite, ancrées chez les "constructifs".