EN DIRECT : entre Macron et Le Pen, la campagne se tend

Invitée sur TF1, Marine Le Pen a attaqué de son adversaire, critiquant la vision "d’un tradeur de salle de marché, qui a une vision très radicale, qui veut une France soumise."

Présent au JT de France 2, Emmanuel Macron a estimé que "rien n'est gagné" mais assure "ne pas regretter" l'épisode de la Rotonde, dénonçant le "diktat de la bien-pensance triste".

Ce mercredi soir, c'est lui qui sera sur TF1.

Un premier sondage pour Atlantico montre un meilleur départ pour Marine Le Pen

7h25 : Libération met en garde Macron contre tout triomphalisme

7h20 : Un meilleur départ pour Marine Le Pen

Selon un sondage exclusif Harris Interactive pour Atlantico/RMC, la présidente du Front national a réussi son début de campagne de 2nd tour pour 61% des Français.

Tandis que 52% d'entre eux estiment qu'Emmanuel Macron a plutôt raté le sien. Tous les détails sur cet article.

7h10 : Ce qu'il s'est passé hier

Marine Le Pen sur TF1 : "L’élection n’est pas faite, il n’y a que quelques voix qui nous séparent de M. Macron", a-t-elle déclaré. "Je sais que l’oligarchie a déjà poussé M. Macron dans le fauteuil du président, mais il faut peut-être que l’oligarchie soit un peu plus modeste. Il va y avoir une grande surprise."

"Le projet de M. Macron est un projet fratricide car il vise à jeter les communautés les unes contre les autres, à jeter les salariés les uns contre les autres, mais aussi parce qu'il veut lancer les entreprises les unes contre les autres. La négociation sur les 35 heures doit avoir lieu par branche, comme je le propose, et pas par entreprise parce que cela fausserait la concurrence. C'est le plus dur qui gagnera avec M. Macron, ce n'est pas ma vision".

La candidate FN s'en est prise violemment à Emmanuel Macron, qu'elle accuse d'être "entre les mains de l'Union des organisations islamiques de France" (UOIF), dont elle promet la dissolution si elle est élue. "Il a expliqué qu'il y avait dans son entourage un islamiste radical, mais que c'était un type bien", a-t-elle déclaré, avant de lâcher : "Pour moi, les intégristes ne sont pas des types biens".

Emmanuel Macron sur France 2 : "Quand j'entends Mme Le Pen, dans ses formules, dans son ton, je vois beaucoup plus de brutalité que de mon côté. Je ne porte pas un projet de mondialisation naïve. Je dis juste Nous sommes dans le monde. Nos agriculteurs, nos éleveurs, tous me l'ont dit. Ils travaillent dans l'Europe. Il faut réguler les choses. Leur promettre que l'on va sortir du monde, ça n'a pas de sens. Nos producteurs vendent aussi à l'étranger. Puis, la France et ses valeurs sont universelles. Nous sommes tout sauf le rétrécissement. Si nous savons nous réformer et protéger les plus faibles, nous pouvons avoir une société qui est plus équitable et plus juste".