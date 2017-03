En direct : Alain Juppé : "Je ne serai pas candidat"

Il faut toujours regarder la photo...celle de François Fillon entouré de ses soutiens sur le parvis du Trocadéro est éloquente et porteuse d'indices pour la suite des événements.

Depuis les années 1990, les conflits territoriaux qui ont déchiré la Chine et la Russie pendant tout le XIXe et XXe siècles semblaient avoir pris fin. Mais la renaissance de l'irrédentisme chinois devrait donner des sueurs froides à Moscou.

Depuis Montesquieu réside l'idée, dans les sciences sociales, selon laquelle le commerce entre deux nations participe à la réduction des tensions et de la potentialité d'un conflit armé entre elles. Cette vision a récemment été corroborée par des tests statistiques réalisés par des politologues et des économistes.

Que faire ? Ce qui se cache derrière la difficulté des Republicains à élaborer un éventuel plan B

En dépit des commentaires, rien n'est joué pour François Fillon qui pourrait encore être au second tour et gagner la présidentielle. Pour les potentiels "plans B" en cas de remplacement, cela paraît, en revanche, moins certain.