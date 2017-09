EN DIRECT : 12 morts dans les Caraïbes, l'ouragan rétrogradé en catégorie 4

Irma poursuit sa route. Ce vendredi, l'ouragan est au large d'Haïti et se dirige vers Cuba.

12 morts sont, pour le moment recensés, dont deux à Porto Rico.

La ministre Annick Girardin s'est rendue sur les îles françaises touchées ce vendredi matin

L’état de catastrophe naturelle devrait être bientôt signé pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy

12h : Saint-Martin ravagée (photos de l'AFP)

11h : des dégâts suéprieurs à 200 millions d'euros

Selon le patron de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), interrogé par Cnews, le coût des dégâts devrait être "bien supérieur à 200 millions d'euros" pour les îles françaises.

10h30 : Irma rétrogradé en catégorie 4

L'ouragan Irma a été retrogradé en catégorie selon le centre américain des ouragans

9h30 : la justice va punir les pilleurs

Alors que les pillages se multiplient à Saint-Martin, la ministre de la Justice a annoncé, sur RTL, l'envoi d'un procureur de la République sur place. "Nous avons envoyé un procureur de la République qui va arriver sur place à Saint-Martin, j'espère dans les meilleurs délais, qui va pouvoir contribuer évidemment à assurer l'ordre public aux côtés des forces de police et à recueillir, éventuellement inciter les gens à porter plainte si nécessaire comme cela semble être le cas" explique Nicole Belloubet.

9h10 : les images impressionnantes de l'ouragan vu du ciel

Tonight, far too many people in #Irma’s path and in its wake. pic.twitter.com/bWQMxae9GV — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 8 septembre 2017

8h50 : "La plus grande urgence, ce sont les questions de la santé" affirme Annick Giradin

"La plus grande urgence, ce sont les questions de la santé, de l'arrivée de l'eau et de nos capacités alimentaires. La deuxième, c'est l'ordre public (…). Des pillages ont été réalisés juste devant mes yeux" explique Annick Giradin sur France Info. "Les premières difficultés, hier et aujourd'hui, était de pouvoir se rendre dans les différentes zones. Il y avait nécessité de nettoyer les routes. Des hommes avec des tronçonneuses et des moyens ont donc fait en sorte qu'on puisse circuler à nouveau à Saint-Martin, a ajouté Annick Girardin. Quand on y était, l'ensemble des voies extérieures était ouvertes. Il fallait aussi en ouvrir d'autres pour entrer dans différents quartiers, permettant l'accès aux équipes pour vérifier que tout allait bien et accéder, si nécessaire, à des victimes."

8h35 : un violent séisme au large du Mexique

Une alerte au tsunami est en cours en Amérique matine après le très violent séisme, d'une magnitude de 8, au sud du Mexique, dans l'océan pacifique.

8h30 : le bilan actuel, encore provisoire

5 morts à Saint-Martin

4 morts dans les Îles Vierges américaines

2 morts à Porto Rico

1 mort à Barbuda

8h15 : l'état de catastrophe naturelle signé ce vendredi

Le Premier ministre Edouard Philippe a assuré que l'état de catastrophe naturelle sera signé ce vendredi pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il permettra de lancer les indemnisations prévues par les assurances.