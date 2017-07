En 2016, 1 Français sur 1.000 dénoncé à Bercy par son banquier

L'Etat d'urgence est prolongé jusqu'au premier novembre. Le gouvernement fait le choix de lois toujours plus dures pour faire face à la menace terroriste. Au risque de perdre une partie de nos libertés individuelles.

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, entend adosser "très progressivement" le régime social des indépendants au régime général de la sécurité sociale.

Malgré un énorme effet d'annonce, les Google Glasses n'avaient pas eu le succès escompté auprès du grand public en 2014, notamment à cause de leur prix excessif. Google vise désormais les entreprises.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Il surfe sur le dos d'un requin-baleine et crée la polémique

La Chine et les Etats-Unis conviennent de soutenir le commerce dans le secteur des hautes technologies civiles

Plus de 35.000 euros pour une rare bouteille de rouge australien

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Une fois de plus, donc, les motifs grandiloquents invoqués pour justifier la traque de tous les citoyens apparaissent comme des motifs accessoires pour justifier une mise sous contrôle généralisée des clients des banques.

On a même compté 6 dénonciations provenant d'intermédiaires en financement participatif.

Le rapport d'activité de Tracfin pour 2016 est sans appel: les "signalements" à la cellule de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (TRACFIN) ont augmenté de 44% en un an, passant de 42.000 à 62.000. Sur cet ensemble, 58.500 dénonciations proviennent des professions financières.

