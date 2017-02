En 10 ans le QI moyen de la France a chuté de près de 4 points, et voici ce qui est en cause

Atlantico: La moyenne du QI français a chuté de près de quatre points entre 1999 et 2009. Et votre recherche pointe du doigt les perturbateurs endocriniens. Pourquoi et comment les perturbateurs endocriniens font-ils baisser notre Q.I.?

Barbara Demeneix : L’un des principaux facteurs de cette baisse de QI est l'exposition dès la vie fœtale à une pollution chimique diffuse et notamment à des mélanges de perturbateurs endocriniens.

Certains de ces perturbateurs endocriniens interfèrent avec le fonctionnement de la glande thyroïde. Ils agissent sur les voies endocriniennes qui sont essentielles pour le développement du cerveau. Or, les hormones thyroïdiennes sont connues pour moduler l’expression des gènes pilotant la formation de structures cérébrales complexes comme l’hippocampe ou le cortex cérébelleux.

L’atteinte peut se révéler particulièrement grave lorsque ce cocktail de perturbateurs endocriniens touche un enfant in utero (une femme enceinte au cours des premiers mois de sa grossesse) ou un enfant en bas âge.

Y a-t-il d'autres facteurs environnementaux qui font baisser notre Q.I ?

Il y avait le plomb. Mais heureusement, on ne trouve plus de plomb dans l'essence aujourd'hui en France, en Europe et aux Etats-Unis. Certains pays l'utilisent encore dans l'essence ou dans les peintures, mais d'une façon générale, l’utilisation du plomb est en diminution. Depuis le retrait de l’essence plombée, la plombémie moyenne est descendue autour de 15 microgrammes par litre chez les enfants américains.

Malgré tout, on constate une augmentation des maladies neuro-développementales et une baisse du QI. Ma conclusion est la suivante: les perturbations viennent d'autres facteurs que le plomb. On peut également citer la combustion du charbon qui produit du mercure, par ailleurs produit par l'activité minière de l'or. Le mercure peut inhiber l’action des enzymes qui potentialisent l’action de ces mêmes hormones… Il agit aussi comme perturbateur endocrinien.

Cette baisse généralisée des Q.I est-elle inquiétante ? Si oui pourquoi ?

Bien sûr.. Une baisse de quelques points de Q.I. pourrait avoir des conséquences substantielles sur la réussite scolaire et le potentiel professionnel des enfants atteints.

Et cela est d'autant plus grave que les expositions aux métaux lourds et aux substances chimiques de synthèse ne diminuent pas. Au contraire, elles augmentent. C’est un réel problème de santé publique. Les épidémiologistes remarquent depuis longtemps que les gens qui ont un quotient intellectuel élevé vivent plus longtemps : notre santé dépend de la manière dont nos tissus se sont développés au cours de notre vie intra-utérine. Les facultés cognitives pourraient ainsi être révélatrices de l’exposition à ces agents chimiques in utero et au cours de la petite enfance: avoir été peu exposé au début de notre vie à ces perturbateurs endocriniens impliquerait un quotient intellectuel plus élevé. Par ailleurs, cette exposition précoce augmenterait notre susceptibilité aux maladies non transmissibles, comme les maladies cardio-vasculaires ou le cancer. Et cela pose également un problème en termes de dépenses publiques. Les enfants peuvent avoir besoin de plus en plus de soins institutionnalisés. Il faudra aider ces enfants à mieux s'insérer dans la société. Chaque point de QI perdu a un coût énorme pour la société.