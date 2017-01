Empêcheur de penser droit : cette guerre culturelle qu'il est urgent de mener pour sauver la démocratie française du poids du sectarisme

Invité à l'Entretien politique sur France 2 mardi soir, Vincent Peillon s'est fendu d'une comparaison entre le sort des musulmans français actuels et celui des juifs sous le régime du maréchal Pétain. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité de gauche s'empare de ce que les historiens qualifient de "falsification de l'Histoire". Mais au-delà du contresens qui est fait, en quoi ce discours est-il dommageable pour la société française, tant du point de vue de la cohésion sociale, que pour la pertinence du débat ?

Economie, sujets de société... Voyez-vous d'autres sujets dans le débat publics qui sont ainsi paralysés par les arguments de cette gauche morale ?

André Bercoff : Cela n'a pas de sens de comparer la période de Vichy d'une manière ou d'une autre avec la période d'aujourd'hui. C'est une bêtise. Cela ne peut qu'accentuer les fossés, augmenter les malentendus. Que quelqu'un de gauche, se prétendant de gauche, dise cela est navrant. Cela ne va que dramatiser un débat déjà assez pitoyable. Il ne fait qu'ajouter sa goutte de fiel dans l'histoire, c'est regrettable, surtout pour lui un ancien ministre de l'Education nationale. De manière générale, le débat public est aujourd'hui asphyxié par ce processus d'intimidation. C'est à dire le camp du bien contre les hérétiques, si vous ne pensez pas comme moi vous êtes quelqu'un de dangereux, un ennemi à combattre et à abattre. Il est dommage de constater qu'aujourd'hui, on n'écoute plus les arguments de l'autre. Le débat public n'est plus un débat mais une sorte de coexistence inerte de gens qui ne s'écoutent pas et se contentent de se lancer des orions. Cela ne fait qu'engendrer de la confusion et un sentiment de ras-le-bol.

Yves Roucaute : Cette rhétorique n'est pas étonnante venant de la gauche du parti socialiste et de Vincent Peillon qui essaye de draguer les voix musulmanes. Il crée par cette façon odieuse, un faux débat et des oppositions. Ce n'est pas nouveau de la part de cette gauche socialiste qui a été plus qu'ambiguë avec les islamistes, elle n'a pas hésité sous prétexte de lutte contre les Palestiniens à flatter des courants antisémites et à manifester avec eux. De façon plus objective, il y a eu en France, de la part de la droite, des lois prises contre les islamistes, contre les terroristes, en aucune façon ce sont des lois contre les musulmans. Cette gauche fait l'amalgame et c'est le signe d'une pauvreté rhétorique immense et d'un désarroi profond par rapport aux défis que connait la France.

Ce n'est pas la première fois dans l'Histoire que cette Gauche sous couvert de moralisme protège des forces obscures, en particuliers fascistes et néofascistes. Cette stratégie nous l'avons vu en 1940. Il faut se souvenir qu'au nom de la lutte contre la guerre, cette extrême gauche a culpabilisé les gaullistes qui voulaient préparer la France contre le réarmement allemand. C'est cette même gauche qui a soutenu les pleins pouvoirs à Pétain toujours au nom de la morale. Rappelons que c’est l’Assemblée nationale du Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain par 569 voix contre 80 seulement. Laval était socialiste, Darlan de gauche. Et c’est cette extrême-gauche qui avait créé le parti fasciste français avec Déat.

De même manière, la politique d'immigration est l'objet d'une tentative de cette gauche extrême de ne pas vouloir assurer les lois de la République. Personne n'a dit qu'il faut laisser mourir des gens qui fuient leurs pays. La position classique de la droite est la même que celle de Michel Rocard, qui consiste à dire que la France ne peut accueillir toute la misère du monde et que ceux qui sont accueillis doivent accepter les lois et mœurs de la République. On a dans l'extrême gauche de la démagogie. Vincent Peillon essaye d'être réélu dans une ville avec une très forte population musulmane, il veut se présenter comme le Grand Défenseur des musulmans en faisant un amalgame entre islamistes et musulmans et il fait ainsi partie de ces fossoyeurs de la République