Sondage exclusif : si Emmanuel Macron veut en finir avec l’état d’urgence, 78% des Français s’y opposent

Atlantico : Quels sont les enseignements de cette étude (à retrouver plus bas) ? Comment expliquer cette baisse de confiance de la population en la capacité d'Emmanuel Macron et du gouvernement à faire face et à lutter contre le terrorisme, alors que le sentiment de menace est resté stable, à un niveau historiquement élevé ?

Jérôme Fourquet : Effectivement, on constate que la perception de la dangerosité de la période est toujours très répandue dans l'opinion avec 94% de Français qui estiment que la menace est élevée et quasiment un sur deux (45%), qui la voit très élevée. Donc on reste sur des niveaux extrêmement importants depuis janvier 2015, avec une intensité de menace plus ou moins aiguë. Notamment au début de l'été, où la multiplication des attaques sur les Champs Elysées avait créé un climat de psychose plus intense. La France a été moins touchée ces dernières semaines, mais les attaques à l'étranger, on pense évidemment à celles de Barcelone, contribuent à nourrir ce climat anxiogène mais de façon moins aiguë qu'il y a quelques semaines cependant.

Pour faire face à cette menace terroriste, les Français continuent de faire massivement confiance aux forces de police, de gendarmerie et de renseignement à hauteur de 83%, même si l'intensité de la confiance est en recul (confiance très élevée 22%), sans doute du fait de la multiplication des attaques, qui montrent qu'il est très difficile de se prémunir contre de tels phénomènes notamment quand le profil des auteurs semble à cheval entre la psychiatrie et le terrorisme. On a plusieurs cas de mimétisme avérés, on pense notamment à cette petite fille morte lors de l'attaque d'une terrasse de pizzeria de Seine et Marne par un suicidaire. Les Français voient que cette menace est évolutive et protéiforme.

Quant à la confiance en l'action d'Emmanuel Macron et son gouvernement, on constate deux choses. La mesure effectuée en juin 2016, montrait un gain spectaculaire de confiance en le gouvernement sur ces sujets. En Juillet 2016, après les attentats de Nice et St Etienne du Rouvray, et le volte-face de François Hollande sur la sortie de l'état d'urgence, l'exécutif avait été mis à mal au niveau de la confiance (40% en janvier 2016, 33% après Nice, 29% après St Etienne du Rouvray).

Macron n'a pas une expérience importante en matière de lutte contre le terrorisme, il n'a ni été ministre de l'Intérieur, ni souvent pris position sur ces sujets mais avait encore une crédibilité sur ces sujets très satisfaisante (58%) et bien plus importante que celle de son prédécesseur juste après les législatives. Mais ce socle s'est érodé depuis, puisqu'il est descendu à 46% et ce pour deux raisons.

D'une, la multiplication des attaques, même de basse intensité, qui a fait reflué le crédit des forces de sécurité, et aussi sur le pouvoir exécutif. Et de deux, un jugement politique global sur l'action d'Emmanuel Macron, ce qui nous renvoie au dévissage impressionnant de la côte de popularité du président (moins 24 points en l'espace des deux derniers mois, selon le sondage ifop-JDD de dimanche dernier), qui du coup se décline sur toutes les actions gouvernementales et notamment sécuritaires.