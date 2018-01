Emmanuel Macron souhaite construire de nouvelles routes de la soie... et céder aux mêmes illusions sur notre capacité à rééquilibrer nos rapports avec la Chine ?

Atlantico : Lors de son premier déplacement en Chine, débuté ce 8 janvier, Emmanuel Macron a pu évoquer la question de la nouvelle route de la soie, gigantesque projet d'infrastructure mondial initié par Pékin. Est-il possible de comparer l'optimiste relatif à la nouvelle route de la soie avec l'optimiste, pouvant être considéré comme naïf, qui dominait lors de l'entrée de la Chine dans l'OMC à la fin de l'année 2001 ? Les européens sont ils encore fois trop "naïfs" dans leur approche ?

Rémi Bourgeot : Au début des années 2000, la vision européenne reposait encore, de façon idéaliste, sur celle d’un immense marché de consommation sur lequel se positionner pour toucher la martingale et d’une base de production à très bas coût.

On constate désormais une prise de conscience assez générale du déploiement technologique chinois qui va de pair avec la stratégie de puissance du pays.

La Chine connaît aujourd’hui une situation financière chaotique, à la suite d’une bulle de crédit phénoménale sans cesse refinancée et étendue par les banques d’Etat notamment. Si la façon dont l’Etat chinois gère sa masse d’entreprises et de banques zombies peut laisser perplexe, il ne fait aucun doute que le pays se donne les moyens de son ambition technologique, notamment dans les domaines de la révolution industrielle en cours comme la robotique et l’intelligence artificielle. Ces moyens sont d’ordre financier bien sûr mais aussi humain et méthodologique, avec une planification technologique efficace.

La perception des relations avec la Chine a certes évolué en Europe depuis l’optimisme du début des années 2000. Les politiques européennes sur ce plan n’ont cependant pas varié de façon significative, au contraire des Etats-Unis et du Canada qui ont, au cours des dernières années et en particulier sous la présidence de Barack Obama, eu recours à des outils douaniers visant à protéger l’industrie (notamment pour certaines catégories d’acier) face à la chute des prix industriels en Chine. L’Union européenne reste divisée dans sa politique vis-à-vis de la Chine. La France et l’Allemagne commencent à exprimer des réserves communes, mais sur la base d’intérêts économiques différents.