Emmanuel Macron sèchement rembarré par la ministre européenne des affaires européennes : mais au fait, à part Berlin, comment les autres capitales de l'UE voient-elles la France en ce moment ?

Atlantico : Au-delà du cas spécifique de cette "réprimande" de la "Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité", et ​en ​ne considérant pas les relations franco-allemandes, quels sont les soutiens européens ​d'​Emmanuel Macron ? Des pays du sud au Benelux, en passant par les pays de l'est et aux autres, Emmanuel Macron est-il réellement parvenu​ à se construire des soutiens pour son projet européen ?

Christophe Bouillaud : Pour l’instant, d’après les informations qui sont disponibles à travers les médias des différents pays, cela ne parait pas complètement évident. On peut plutôt faire la liste des pays européen aux dirigeants dubitatifs ou même hostiles aux propositions françaises. Il y a d’abord la Pologne. Il y a ensuite la Hongrie. Deux pays qu’Emmanuel Macron n’a pas même souhaité visiter lors de sa récente tournée en Europe de l’Est. Et puis, probablement, la déclaration de Federica Mogherini – une ex-Ministre italienne des affaires étrangères -, certes tout à fait dans la logique de son rôle institutionnel, n’est pas sans lien avec l’irritation des autorités italiennes vis-à-vis de la France.

Celle-ci date de 2011 lorsque la France et le Royaume-Uni ont décidé de faire tomber Kadhafi à tout prix, sans avoir consulté sérieusement l’Italie. La présidence Hollande n’a pas réussi à lever complètement le malentendu, d’autant plus que la France s’est bien gardée d’accueillir des navires amenant des réfugiés sauvés en Méditerranée après être parti de Libye. Cette irritation a été encore relancée par la décision d’Emmanuel Macron d’éviter par une nationalisation surprise la mainmise d’intérêts italiens sur le dernier fleuron de la construction navale française. Il y a aussi les difficultés françaises à s’engager vraiment à fond dans la réalisation de la liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin. Du coup, on voit bien que l’alliance, par ailleurs affichée pour réformer l’Union européenne entre la France et l’Italie, n’est pas si solide, alors même qu’objectivement Français et Italiens devraient s’entraider pour faire contrepoids à l’Allemagne et ses alliés favorables au statu quo (Finlande, Slovaquie, Autriche, Pays-Bas). Il est vrai que la France n’a jamais voulu prendre la tête d’une alliance sudiste au sein de l’UE, tout comme l’Italie d’ailleurs. De fait, le seul allié vraiment affiché de Paris, c’est Athènes, comme l’a montré la visite à grand spectacle d’Emmanuel Macron en Grèce.

Sur un plan plus général, la déclaration de Mogherini constitue la réaction somme toute logique à une contradiction flagrante dans la politique d’Emmanuel Macron : la France déclare vouloir aller plus loin dans l’intégration européenne, tout en négligeant d’activer déjà aujourd’hui des procédures institutionnelles de coordination entre Européens qu’elle a pourtant voulu elle-même porter par le passé. C’est mutatis mutandis la même réaction que les dirigeants allemands qui se plaignent d’une France qui ne respecte pas les règles budgétaires qu’elle a elle-même accepté. Cette contradiction d’Emmanuel Macron n’est pas seulement la sienne, mais celle de la plupart des élites dirigeantes françaises qui veulent à la fois l’intégration européenne et la puissance française – et cette dernière est aussi entendue comme le droit d’agir au mieux des intérêts de la France confondus avec ceux de l’Europe.