Emmanuel Macron réussira-t-il à faire de la pensée unique dont il est l’héritier le plus assumé un produit aussi sexy que lui ?

Atlantico : Le terme de "pensée unique" s'est progressivement imposé au contexte politique français depuis le début des années 90, en mêlant les notions de "compétitivité" de "désinflation compétitive", au travers d'un soi disant "néolibéralisme" couplé avec une monnaie forte. Comment cette "pensée" s'est elle installée politiquement en France ? D’où vient-elle, quelle est réellement sa légitimité en termes de résultats, et comment a t elle réussi à "désactiver" ses opposants ?

Christophe Bouillaud : Elle trouve son origine à la fois dans le contexte français et dans l’environnement international.

D’une part, dès les années 1970, les élites administratives françaises commencent à abandonner le keynésianisme et le dirigisme des années d’après-guerre au profit d’une vision plus néo-libérale de l’économie française. Au-delà de l’alternance de 1981, cette conversion, qui correspond souvent à un changement de génération avec le départ en retraite des reconstructeurs d’après 1945, se continue jusqu’à nos jours, sous l’égide en particulier du « New Public Management ». D’autre part, les institutions de coopération économique internationale, en particulier l’OCDE mais aussi bien sûr l’Union européenne, promeuvent sans relâche cette vision des choses auprès de tous les gouvernements successifs. Cela devient d’autant plus prégnant que les choix faits dans les années 1990 aboutissent à une monnaie européenne unique, gérée en plus à la demande expresse de l’Allemagne sous un mode ordo-libéral. Ce dernier impose à chaque pays participant de suivre ce qui est alors considéré comme la « one best way » mettant l’accent sur la compétitivité.

Du point de vue des grandes entreprises françaises – industries, assurances et banques -, ce projet est globalement une réussite, et d’ailleurs, comme le MEDEF l’a rappelé récemment, elles le soutiennent toujours. Elles ont pu en effet réaliser dans ce cadre au fil des décennies leur européanisation et même leur globalisation. Dans certaines conjonctures économiques favorables, le chômage a même baissé en France. La « désinflation compétitive » des années 1980-90 permit ainsi à la France de retrouver sa compétitivité face à l’Allemagne (et explique d’ailleurs largement la réponse allemande ensuite…) Cependant, la désactivation des opposants tient surtout au fait que tous les opposants à cette ligne ont été présentés dans les médias les plus importants du pays comme des gens s’opposant à la modernité, au sens de l’histoire, à la simple réalité de l’économie. C’est bien là le sens de cette expression devenue fameuse de « pensée unique », qui correspond à ce « cercle de la raison », qui est alors défini par les élites économiques et politiques du pays : point de salut en dehors de ces méthodes supposées libérales.

Mathieu Mucherie : C’est curieux mais la désinflation a eu lieu partout au début des années 80 dans le monde occidental, partout, après la récession Volcker de 1982. Partout, y compris dans des pays avec une monnaie gérée par des banquiers centraux fort peu indépendants, partout y compris dans des pays dénués de « stratégie » de « désinflation compétitive », partout y compris dans des pays qui n’étaient régulés ni pas JC. Trichet ni par J. Delors, et y compris dans des pays qui n’étaient pas conseillés par Alain Minc. En France, on attribue le regain de crédibilité monétaire et la mort de l’inflation à deux chiffres à la stratégie consistant à coller à l’Allemagne, alors que les faits les plus élémentaires et la chronologie la plus basique ne valident pas du tout cette légende (les contes & merveilles de la Bundesbank, volume XIV).

Si vous vous élevez contre cette histoire à dormir debout, qui faisait s’énerver Milton Friedman au passage (guère suspecté de la moindre complaisance vis-à-vis de l’inflation), et dont les résultats en termes d’emplois ou en termes de croissance furent pour le moins pathétiques (aussi bien en absolu qu’en relatif), vous êtes considérés comme un olibrius. Au mieux, un doux dingue, au pire, une raclure communiste ou fasciste.