Emmanuel Macron président : Souriez, le monde regarde la France ce soir

Tout y est passé: trahisons en série, diffamation, détournements, luttes intestines, vengeances, histoires de couples, appétits de pouvoir frôlant la gloutonnerie, parti politique légal mais infréquentable, coup de théâtre, suicide psychologique en direct etc.

Nous l'avons échapper belle, c'est du moins ce que les français ont estimé. Ils ont élu le moins mauvais d'entre nous, et si c'était le meilleur ? L’avenir le dira.

Mais la France est de mauvaise humeur, divisée, lasse, pas contente: les électeurs ont souvent vu s'évanouir le candidat de leur choix et la raison a pris le dessus, mais le coeur a ses raisons que la raison ignore, ce qui leur fait qualifier de tous les défauts celui dont ils ont mis le bulletin dans l'urne. Quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage et tout y passe avec une sorte de schizophrénie exemplaire : je l'ai choisi mais je le déteste. Il est assez insupportable de voir ainsi notre propre victoire piétinée avec vindicte par ceux la même qui l'ont générée.

Notre dépression génétique revancharde, décidemment nous est chevillée au corps. Quelle jouissance dans les prévisions catastrophistes.

Tous ceux qui pendant un an se sont moqués de cette bulle Macron, de cet hologramme (c'est un autre qui a piqué le concept !) de cet enjôleur sans parti, de ce parti sans programme, de cet intrus, ont nié la possibilité de sa victoire jusqu'aux dernières minutes.

Les mêmes qui ne voulaient plus de ces partis LR ou PS qui nous ont mené à une pseudo faillite, veulent maintenant reconstituer ces mêmes partis que le "prétendant" aurait détruit . Les mêmes qui voulaient exclure tous ceux qui soutiendraient" en Marche" courent à la soupe, chacun à sa façon en ordre dispersé.

On veut que la droite soit présente mais dans l’opposition, pas pour aider ce nouveau gouvernement à réussir! Belle noblesse politique qui devrait continuer décevoir les français...

C'est avec terreur, bien que soulagés de voir que l'élection présidentielle a enfin eu lieu, que nous nous dirigeons vers le précipice des législatives, objets de toutes les convoitises et de toutes les compromission. Les français veulent la société civile et des nouveaux venus en politique, mais protestent devant la menace de l'inexpérience. Comme d'habitude balayez bien ! Mais pas devant chez moi.

Préparons- nous à entendre pendant des jours et des jours, par les mêmes commentateurs que le nouveau Président n'aura pas de majorité, que la France sera ingouvernable, qu'il ne fera rien de ce qui est prévu dans son programme (tiens! je croyais qu'il n'avait pas de programme) qu'il n'est que la continuation de cette gauche dont personne ne veut plus...

La Droite à laquelle "on" a volé la victoire (les medias, les traitres, les réseaux sociaux , les juges etc .) a voté Macron ou s'est abstenue, mais sa rancoeur est telle qu'elle semble préférer que la France échoue plutôt qu'elle ne réussisse sans leur champion à eux . Idem à gauche où l'on menace de descendre dans la rue, comme d'hab, dès que la meteo le permettra ...