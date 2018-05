Emmanuel Macron passe à l'offensive face à Merkel

Récipiendaire du prix Charlemagne

Le prix Charlemagne est remis chaque année le jeudi de l’Ascension par la Ville d’Aix-la-Chapelle à un éminent serviteur de la cause européenne. Cette année, c’est Emmanuel Macron qui en était le récipiendaire. Le président français a suivi le rituel de remise d’un prix qui rassemble l’Allemagne chrétienne-démocrate (Konrad Adenauer, Helmut Kohl et Angela Merkel ont reçu le prix mais jamais aucun des trois chanceliers sociaux-démocrates, Willy Brandt, Helmut Schmidt ou Gerhard Schröder, malgré les services qu’ils ont rendu à la cause européenne).

Arrivé en début de soirée, mercredi soir, le président français a visité la cathédrale et la fameuse école de Charlemagne (aujourd’hui pépinière du Choeur de la cathédrale). Jeudi matin, il a assisté à la messe dans la cathédrale en compagnie d’Angela Merkel; en fin de matinée, le prix lui a été remis dans l’Hôtel de la Ville, construit au 19è siècle sur l’emplacement de l’ancien palais carolingien. Puis, l’après-midi, il a, comme tous les porteurs du prix qui le souhaitent, partagé un temps de discussion avec les étudiants de la RWTH, l’une des grandes universités allemandes d’ingénierie, la fierté de la ville.

Une Chancelière sur la défensive

Il arrive que le public assistant à la remise du prix se limite aux notables d’Aix. Mais hier, l’identité du récipiendaire avait amené la Chancelière. Habituellement la seule laudatio prononcée est celle du Maire. Pour l’occasion, la Chancelière a prononcé un assez long discours, très attendu puisqu’il devait indiquer dans quelle mesure le chef du gouvernement allemand avait décidé de répondre aux propositions de relance de la construction européenne formulées dès avant son élection par le président français et détaillées dans le discours de la Sorbonne de l’automne dernier. Les applaudissements nourris qui l’ont accueillie ne pouvaient pas dissimuler que Madame Merkel était sur la défensive; elle l’est restée jusqu’au bout. Parlant de relance de l’Union Européenne, elle a - enfin - répondu à la proposition française de co-investissement public sur l’intelligence artificielle mais en termes très généraux; elle a ensuite évoqué le renforcement de la coopération sur les politiques d’immigration (sans précisions là non plus), de la politique étrangère commune (crise iranienne oblige); et elle a promis des annonces sur le renforcement de ....l’union bancaire. La Chancelière est donc restée en-deçà d’une réponse aux propositions du président français.

Pour la première fois depuis longtemps un langage de fermeté....

Emmanuel Macron, qui avait certainement eu connaissance du discours de la Chancelière à l’avance, avait choisi d’adopter un ton offensif. Il a en particulier souligné qu’il avait bien entendu la critique allemande selon laquelle la France, par sa bouche, n’en aurait qu’après l’argent de l’Allemagne, pour compenser sa mauvaise gestion. Il a mis en balance son bilan de réformateur, depuis un an, et, parlant avec une fermeté qu’il n’avait jamais employée jusqu’ici, demandé au partenaire allemand de faire autant de chemin vers lui puisque lui-même en faisait faire à la France. Montrant qu’il a bien compris ce qui se joue entre les deux pays, il a souligné qu’il faisait lui-même suffisamment pour adapter la France à la culture allemande de la « norme » comme instrument de gouvernement pour que l’Allemagne accepte de reconnaître, à l’inverse, que ses excédents commerciaux étaient le signe d’un déséquilibre profond de l’UE. Plus tard, devant les étudiants, il a souligné que l’excédent commercial cumulé de l’Allemagne vis-à-vis de l’UE est plus important que celui de la Chine vis-à-vis de la zone. Toujours devant les étudiants de la RWTH, il a expliqué que l’on pouvait difficilement expliqué à des gouvernements de l’Europe du Sud qui avaient fait un tel effort de redressement de leurs finances publiques que pour autant l’Allemagne n’était pas prête à infléchir sa politique. Il a aussi souligné combien était contraire au pacte fondateur de l’Union Européenne que le seul choix laissé à des étudiants portugais, espagnols ou italiens soit entre un taux de chômage des jeunes à 40% ou l’émigration vers l’Allemagne où ils trouveront un emploi à condition de pouvoir financer leurs études.