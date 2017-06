Emmanuel Macron, le pari fou : sortir Theresa May du pétrin dans lequel elle s’est mise et prendre le leadership de l’Europe

Officiellement, Emmanuel Macron et Theresa May se sont offert une soirée football. Mais c’est important le foot, ca permet de se parler. En recevant Theresa May mardi soir, Emmanuel Macron avait le projet de la convaincre de négocier un Brexit très soft, de façon à laisser une chance à la Grande-Bretagne de rester dans l’union douanière.

Bref, l'aider à sortir du pétrin dans lequel elle s’est mise en reprenant le dossier de David Cameron qui a pris les risques du Brexit.

Ce voyage a été proposé et organisé par le nouvel ambassadeur de France à Londres, Jean-Pierre Jouyet, l’ancien Secrétaire général de l’Elysée et surtout, principal mentor d’Emmanuel Macron en politique.

Le projet européen, ils en ont souvent parlé ensemble dans les bureaux de l'Elysée, considérant que ça aura été le plus gros ratage stratégique du quinquennat, alors que le renforcement de l'Union européenne aurait dû être le projet le plus ambitieux et le plus fertile.

Pour Jean-Pierre Jouyet et Emmanuel Macron, la construction d’une Europe fédérale ne peut reprendre qu‘au niveau des pays de la zone euro avec un noyau dur constitué de l‘Allemagne, de la France et de la Grande Bretagne.

Prendre le leadership de cette nouvelle Europe et relancer le chantier de sa reconstruction est évidemment un pari fou. Mais après tout, le risque est dans son ADN. Personne ne croyait déjà au succès de son aventure, il y a un an, mais quand on a compris que sa ligne de force était de restaurer la puissance économique française dans un contexte de concurrence de marché et cela dans un cadre européen resserré, et malgré ça, personne n’aurait parié un seul euro sur sa réussite.

Or, il ne faudra pas oublier pendant les cinq prochaines années, que Macron n’a jamais promis la lune, mais qu’il a pris trois séries d’engagements :

-Un, restaurer la compétitivité de l'économie française, donc la loi travail ne peut surprendre personne.

-Deux, assumer et profiter de la révolution digitale.

-Trois, affronter la concurrence mondiale et dans ce cadre, renforcer l’Union européenne.

Emmanuel Macron a été élu avec un projet pro-européen contre une candidate qui avait fait sa fortune sur le repliement à l’intérieur de l’Hexagone. C’est évidemment l’axe le plus étonnant et le plus spectaculaire de son projet.

Sa victoire a stoppé net les tentations populistes en France et a freiné les projets protectionnistes et souverainistes qui fleurissaient partout en Europe. En quelques jours, l’image de l’Europe s’est éclaircie et la France est revenue au centre de la lumière internationale. Et pas seulement parce qu’il a fait jouer l’Hymne à la joie, le jour de son installation, ou qu’il a mêlé les drapeaux européens et français. Pas seulement...

Emmanuel Macron a joué certes d’une grande habileté en politique intérieure, mais aussi d’une grande intelligence à l’extérieur. En moins de trois semaines, il s’est imposé parmi les grands de ce monde.