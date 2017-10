Emmanuel Macron ou l’avènement du libéralisme dévoyé

L’ère Macron consacre l’avènement du libéralisme dévoyé

Aux yeux de nos principaux partenaires, la France reste probablement l’un des pays qui véhicule le plus de clichés politiques et sociaux. C’est au mieux un lieu privilégié de paradoxes politiques amusant nos voisins ; c’est au pire celui d’une schizophrénie générale, où la loi du tout et son contraire règne en maître. De fait, la France peut être vue comme le lieu où l’on exige à la fois de bénéficier d’un Etat surprotecteur, pour faire face à la menace islamiste, et où, dès le lendemain, il est possible de crier sa haine de l’Etat policier.

On peut applaudir le fonctionnaire de police qui sauve le Bataclan et l’insulter le jour d’après dans le cadre d’une manifestation ayant pour cadre la Nation, la République ou la Bastille, le célèbre triangle parisien de toutes nos contestations.

La France ne serait pas réformable parce que c’est comme ça !

Conséquence évidente de cette réputation, la France serait un pays par nature irréformable. Plus grave, nos gouvernants, à commencer par le président de la République lui-même, véhiculent ce cliché sur notre incapacité à nous réformer et son déplacement à Bucarest d’août dernier fut l’occasion de déclarer que « la France n’est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé et n’y ont pas réussi, car les Français détestent les réformes. Dès qu’on peut éviter les réformes, on le fait ». Or, ce constat vaut pour nos dirigeants qui viennent en très grande majorité de la technostructure d’Etat et qui n’ont qu’une idée très lointaine de ce que sont la création d’entreprise, les lois du marché les plus élémentaires et les phénomènes d’anticipation qui rendent inopérantes nos politiques publiques, parce que les Français cherchent par tous les moyens à se prémunir de leurs effets les plus néfastes. D’ailleurs, simples rappels sur notre histoire récente, ayant peur de la réforme qui aurait pu menacer leur pouvoir, Jacques Chirac, comme François Hollande, purs produits de l’appareil d’Etat, n’ont pas hésité à endosser le costume des rois fainéants de l’époque mérovingienne présentés par les manuels d’histoire de la IIIe République pour s’éviter tout problème. Ou plutôt le croyaient-ils ! Et l’Histoire continue car, au vu des mesures mises en place depuis son élection en mai 2017, il est probable qu’Emmanuel Macron court le risque de se transformer à son tour en héritier du bon roi Dagobert.

La France n’est pas réformable parce que les Français sont d’indécrottables conservateurs !

Alors que les rues de Paris bruissent régulièrement d’appels à mettre fin à l’ultra-libéralisme, une simple lecture des presses allemandes, néerlandaises ou tchèques suffit à se convaincre que la France n’est pas exactement perçue comme un havre de paix pour libéraux et qu’elle est vue comme une société gangrenée par un étatisme pachydermique. Et il ne s’agit pas là de clichés véhiculés par la chaîne conservatrice américaine Fox News ou les proches de Donald Trump !