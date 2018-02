Emmanuel Macron mais qu'est-ce qui vous a pris d'inviter Yassine Belattar ?

Yassine Belattar était invité par le président de la République à l'accompagner pendant sa visite aux Mureaux. Il est arrivé en retard. Et quand il a voulu rejoindre le cortège présidentiel, une policière s'est interposée pour lui dire que ce n'était plus possible.

C'était mal connaître M Belattar que d'imaginer qu'il allait se laisser impressionner par une quelconque fliquette.

Il lui a parlé. En homme. On ne connaît pas la teneur de ses propos. Mais selon toute vraisemblance il ne lui a pas dit "Madame, auriez-vous l'extrême obligeance de me laisser passer". Il a parlé comme beaucoup parlent aux Mureaux. Résultat : plusieurs heures de garde à vue pour "outrage à personne dépositaire de l'autorité publique".

Yassine Belattar a bien des malheurs. Plusieurs théâtres ont décommandé son spectacle "Ingérable". Ils n'ont pas apprécié une de ses plus célèbres saillies : "Je ne suis pas Charlie… Je ne suis pas Nice… Je me réserve le droit de choisir mes deuils".

Il est vrai que question deuils, "l'humoriste" a de quoi faire. Pleure-t-il des amis tombés en martyrs en Irak et en Syrie ? Verse-t-il des larmes sur les souffrances de Tarik Ramadan qui gémit dans les geôles de la République ? Soupire-t-il en regrettant l'époque heureuse quand il portait une capuche ?

En réalité, on s'en fout de Yassine Belattar. C'est Macron qui nous intéresse. Sans doute l'a-t-il invité aux Mureaux parce qu'il le trouvait représentatif de la banlieue. Au président de la République, il faut toujours un régional de l'étape…

On en déduira que quand Macron ira à Neuilly il invitera une des animatrices de Sens Commun. Pour Lille ce sera Dany Boon consacré par Bienvenue chez les Ch'tis. Et en déplacement à Rennes, il conviera certainement à ses côtés un autonomiste breton.

Pour les Mureaux, Macron a trouvé ce qu'il a trouvé. Ou plutôt ce qu'un de ses conseillers (il y a parmi eux de parfaits imbéciles) lui a soufflé. Il y a en banlieue des gens formidables. En déroulant le tapis rouge pour Yassine Belattar ce sont eux que Macron a insulté.