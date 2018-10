Macron à Istanbul : un sommet sur la Syrie pour rien

Atlantico : La France et ses alliés peuvent-ils encore sauver les meubles et préserver leurs intérêts dans le conflit syrien ? Quel est le poids des occidentaux dans les négociations sur le conflit syrien ? Le camp pro-Assad a-t-il d'ores et déjà gagné la guerre ?

Alain Rodier : D’abord, une réponse à votre deuxième partie de question : malgré des succès indéniables sur le terrain, le clan pro-Assad n’a pas encore gagné la guerre tout simplement parce que un quart du pays (en gros tout l’est de l’Euphrate plus la région de Manbij située au nord-ouest le long du même fleuve) est contrôlé par les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) majoritairement composées de troupes kurdes soutenues par la coalition internationale (essentiellement américaine.) Washington ne semble pas décidé à partir si bien que cette situation devrait perdurer dans les mois - années - à venir.

Par contre, à terme, la région de Manbij pourrait passer sous contrôle de milices pro-turques. Les Américains sont aussi présents aux côtés de rebelles "modérés" dans la région d'al-Tanif le long de la frontière jordanienne puis irakienne dans le sud-est du pays.

Ensuite, bien qu’affaibli, Daech est toujours présent dans la région de Deir ez-Zor (au centre-est du pays) ainsi que, plus sporadiquement, au sud-est de Damas et dans la région d’Idlib. Il est en mesure de multiplier les coups de main et les enlèvements maintenant un climat d’insécurité difficile à endiguer pour les forces loyalistes qui sont bien trop peu nombreuses pour quadriller efficacement tout le terrain. Ainsi, des attaques ont eu lieu à la mi-octobre dans les faubourgs ouest d’Alep et au nord de la province de Lattaquié. Parallèlement, les FDS pourtant directement soutenues par les Américains ne parviennent pour l’instant pas à réduire les derniers bastions de Daech situés le long de la frontière irakienne.

La région d’Idlib reste tenue fermement par deux coalitions rebelles : le Hayat Tahrir al-Cham - anciennement Front Al-Nosra - et le Front National de Libération construit autour du Ahrar al-Cham qui est aujourd’hui directement soutenu par Ankara. Il existe aussi une multitude de groupuscules locaux comme le Parti islamique du Turkestan, le Jash el-Ezza ou le Hourras al-Din qui changent de camp au gré de l’évolution de la situation, certains se revendiquant encore d’Al-Qaida "canal historique." La zone démilitarisée qui entoure la province par le Sud sur une profondeur de 15-20 kilomètres que la Turquie et la Russie se sont engagées à mettre en œuvre entre les forces gouvernementales syriennes et les rebelles n’est pas encore totalement effective, la plupart des armements lourds y étant toujours déployés. Seuls les miliciens soutenus et payés par la Turquie ont accepté de l'évacuer. Il convient d’ajouter que la confiance n’est pas le sentiment qui prévaut entre les forces turques et russes qui se surveillent du coin de l’œil. Dans cette zone, théoriquement, les forces légalistes syriennes ne comportent pas de milices chiites étrangères comme le Hezbollah libanais mais il y a la théorie et la pratique…

Le poids des Américains est toujours extrêmement important puisqu’ils tiennent, via les FDS, le nord-est du pays (un quart du pays, voir ci-avant.) En ce qui concerne les Européens, cela semble beaucoup plus problématique car ils sont complètement hors course depuis de longs mois (voire des années si l’on regarde la situation objectivement.) La réunion de samedi 27 octobre à Istanbul devrait permettre à la France et à l'Allemagne de raccrocher au wagon des négociations de Sotchi et Astana qui ont lieu à l'initiative de Moscou, de Téhéran et d'Ankara depuis que celles de Genève ont été un échec cuisant sans aucune traduction concrète sur le terrain en dehors de la création d'un "Comité constitutionnel" pour le moment virtuel. Il est probable que Washington et Londres, (mais cela a moins d'importance en cette période de pré-Brexit) n'apprécient que modérément la démarche du président Macron et de la chancelière Merkel. Le président Trump devrait avoir l'occasion d'en parler avec ses homologues français et russe lors des cérémonies du 11 novembre auxquelles ils participeront, sauf incident de dernière minute.

De plus, la "moralité" de l’intervention occidentale en Syrie si présente depuis le début de la guerre civile en 2011 est aujourd’hui sérieusement remise en question, non parce que le régime de Bachar el-Assad est devenu tout d’un coup fréquentable, mais parce que les alliés historiques des Occidentaux dans la région, les Saoudiens, traversent une période que l’on peut qualifier de "délicate" suite à l’assassinat du journaliste Adnan Khashoggi à Istanbul le 2 octobre de cette année. Même si les dirigeants occidentaux vont vraisemblablement faire preuve les uns après les autres - le président Trump en tête - de realpolitik car les enjeux financiers sont bien trop importants, il n’en reste pas moins que les opinions publiques sont révulsées par cette affaire pour le moins sordide. C’est pour cette raison que les communicants tentent par tous les moyens de l’escamoter en trouvant d’autres sujets à livrer en pâture au public dont la capacité d’oubli est importante.

Par exemple, la vague de colis piégés envoyés par courrier aux États-Unis à des personnalités démocrates (dont deux anciens présidents) ou des proches de ce parti me laisse un peu dubitatif. Heureusement - et on ne peut que s'en féliciter -, il n'y a eu pour l'instant aucune victime mais cela même pose question : ces engins étaient-ils vraiment destinés à exploser ou, plutôt, à distraire l'opinion publique et les medias ? Normalement, l'enquête devrait apporter des réponses claires à ces questions. Il peut aussi s'agir d'un groupe de "vigilants" d'extrême-droite qui a décidé de faire un dernier geste d'avertissement avant de vraiment passer à l'action.