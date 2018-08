Emmanuel Macron, ce grand réformateur que des oppositions aigries voudraient empêcher ? Petit bilan de son action comparée à celle de ses prédécesseurs après 1 an de mandat

Atlantico : La majorité se targue d'avoir été très active pendant cette première année (une perception partagée par l'opinion publique) mais qu'en est-il vraiment si l'on devait comparer aux précédents présidents de la cinquième République ?

Edouard Husson : Effectivement, au moins de manière faciale, les chiffres donnent le tiercé suivant, dans l’ordre: Nicolas Sarkozy, avec 131 textes adoptés durant la première année de son quinquennat; puis François Hollande, avec 96; et enfin Emmanuel Macron avec 64. Ensuite, tout dépend de l’importance des textes qui ont été en discussion. De François Hollande on retient qu’il a fait passé plusieurs textes qui inversaient des mesures prises par Nicolas Sarkozy ou qui alourdissaient la fiscalité. En fait, le match, si vous en voulez un,, par l’ampleur des textes proposés, se déroule entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy.

Le bilan de l’ancien président durant sa première année est impressionnant: défiscalisation des heures supplémentaires; loi sur l’autonomie des universités; loi TEPA (en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat;); loi sur la récidive; loi destinée à lutter contre l’immigration clandestine; loi sur le service minimum dans les transports et l’Education Nationale; réforme des régimes spéciaux de retraite. Et Nicolas Sarkozy avait fait passer à la date du 21 juillet 2008 une réforme de la Constitution. Donc, sans minimiser le bilan d’Emmanuel Macron, il est certain que Nicolas Sarkozy soutient la comparaison. En même temps sa trajectoire est un avertissement pour l’actuel président de la République: une action soutenue n’est pas suffisante pour garder l’électorat qui vous a élu.

Peut-on alors parler de décalage entre les actes et la réalité ? Cette perception qu'a l'opinion publique ne serait-elle pas explicable par l'inflation informationnelle de ces dernières années ?

Je ne crois pas qu’il y ait un décalage entre les actes et la réalité. Attendons la fin du quinquennat pour faire les comparaisons qui s’imposent. Durant la seconde partie de son propre quinquennat, Il n’est pas exclu que la eone euro entre en turbulence après le départ de Mario Draghi de la présidence de la BCE à l’auitomne 2019; et dans ce cas, l’essentiel de l’activité du président français serait absorbée par la lutte contre une crise monétaire et financière, comme ce fut le cas de Nicolas Sarkozy à partir de 2008. . Il reste que Macron comme Sarkozy ont succédé à des présidents qui avaient peu fait évoluer le pays. Jacques Chirac n’osa pas faire passer la loi sur l’autonomie des universités alors qu’elle était prête depuis 2004! Nicolas Sarkozy la fait passer dès le mois d’août 2007. On peut pousser la comparaison entre les deux présidents en soulignant qu’ils ont incarné, comme ministres, la face la plus active de la présidence qui les a précédés, Sarkozy comme Ministre de l’Intérieur, Macron comme Ministre de l’Economie. Le problème concernant la communication est pour moi ailleurs: responsables politiques et médias sont d’accord pour des effets d’annonce, pour décrire le lancement d’une mesure ou d’une politique. En revanche, il est très rare que l’on ait un bilan de la mise en oeuvre des lois et une évaluation de leur impact. Evidemment, cela voudrait dire que l’on se met à penser au-delà du court terme. Le succès d’une loi ne se mesure qu’à moyenne ou longue échéance. Nicolas Sarkozy avait tendance à communiquer quand il lançait un sujet puis on passait à autre chose. Emmanuel Macron est plus intéressé par le suivi que son prédécesseur; mais il n’est pas sûr qu’il puisse aller contre la tentation de la communication superficielle: l’exemple récent de la vidéo sur le « fric dingue » mis dans les dépenses sociales est une illustration de la dérive probable, sinon inévitable, qui guette une personnalité politique qui doit lutter contre l’usure médiatique d’une image de réformateur.