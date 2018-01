Emmanuel Macron face aux pièges de sa rentrée

Emmanuel Macron tient aujourd'hui un séminaire de rentrée où il devrait fixer la feuille de route gouvernementale. L'occasion est donnée est de fixer le cap des réformes sur les prochains mois. Si la détermination du chef de l'État à prendre des mesures fortes commence à percoler dans l'opinion, plusieurs dangers guettent le gouvernement sur des sujets sensibles où l'application de la sagesse populaire risque d'être une tentation mortelle. Voici les trois dictons qu'Emmanuel Macron doit démentir pour réussir sa politique.

La croissance économique est passée au grand beau malgré l'augmentation du chômage, et l'opposition est plus que jamais divisée et affaiblie. Ces éléments se traduisent par un regain de popularité relatif, avec désormais plus de la moitié des Français satisfaits par sa politique.

Toutefois, la rentrée risque de commencer à toucher des zones sensibles pour l'opinion. Entre la décision à prendre sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et la conduite à tenir sur les affaires de sécurité, d'immigration et de droit d'asile, l'actualité offre une palette de terrains verglacés pour un gouvernement encore mal aguerri aux dossiers compliqués.

Emmanuel Macron pourrait avoir la tentation de se laisser guider par une sorte de ronron doctrinal. La réussite de sa politique passe pourtant par quelques bonnes provocations contre le bon sens populaire.

Faire mentir le "Charité bien ordonnée commence par soi-même"

L'une des tentations du gouvernement, on le voit bien, consiste à accélérer le train des réformes dans le secteur privé sans toucher au secteur public. Cet immobilisme permet d'acheter une vraie paix sociale avec les remuants fonctionnaires, mais il explique pourquoi le premier budget Macron bat des records en matière de dépenses publiques.

Pour le gouvernement, il peut être tentant de continuer cette politique en faisant porter l'essentiel de l'effort sur les entreprises et les salariés, tout en ménageant ses fonctionnaires. On attend de voir si le programme "Ambition 2020" que le gouvernement prépare pour réformer l'administration confirmera ou non cette paresse à réformer.

Si le "Charité bien ordonnée comme par soi-même" devait être appliqué, il entacherait fortement la crédibilité du Président. Les Français supporteraient mal que la charge de l'effort ne soit pas correctement répartie.

Faire mentir le "Toute vérité n'est pas bonne à dire"

On connaît la montée du politiquement correct, qui impose de faire rimer Français avec méchant colonialiste, raciste, sexiste et exploiteur, mais qui interdit de parler de "terrorisme islamiste", ou qui prohibe l'énoncé de tout fait rompant avec le fantasme selon lequel les membres des minorités pourraient être autre chose que des victimes innocentes d'un système qui les opprime. Les délires récents pour expurger les manuels d'histoire de toute référence à Colbert ou autre le rappellent.