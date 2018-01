Emmanuel Macron et l’armée : plus ça change, et moins ça change

Le Président de la République s'est rendu à Toulon le 19 janvier pour présenter ses vœux aux Armées. A cette occasion, il a embarqué sur le Dixmude, un des trois Bâtiments de Projection et de Commandement de la Marine Nationale.Ces vœux interviennent alors que les relations entre le Président, chef des armées (article 15 de la Constitution), et les militaires se sont spectaculairement dégradées avec l’affaire Villiers, et que se profile la présentation d’une nouvelle Loi de Programmation Militairepour la période 2019-2025.

Disons-le tout net : contrairement à ce qu’une partie de la presse dont la déférence est l’ADN s’est évertuée à proclamer, ces vœux ne règlent rien des difficultés et des enjeux auxquels est confrontée notre Défense, pas plus qu’ils ne scellent une quelconque forme de réconciliation entre les militaires et leur Chef constitutionnel. Ils montrent qu’au-delà de l’art de la formule et de l’affichage, ce dossier ne constitue pas, loin s’en faut, une priorité du président, alors même qu’il bénéficie d’un contexte particulièrement favorable : une absence d’opposition, un consensus général dans l’opinion sur les questions de défense, des signaux économiques encourageants. En un mot comme en mille, l’exercice est raté.

D’abord, en technocrate, Emmanuel Macron en est resté à une approche focalisée sur les budgets et ses tours de passe-passe habituels, ceux qui permettent de faire croire à la presse complaisante que l’on a mis de l’argent là où l’on n’a fait que changer les périmètres et effectuer de subtils transferts. Il sera toujours temps de mener une guérilla budgétaire quand, une fois de plus, il s’agira, maigre ambition, de tangenter ou non les fameux 3% et de rendre des comptes à Bruxelles.

Ensuite, Emmanuel Macron, malgré sa vue jupitérienne, ne profite pas de cette configuration exceptionnellement favorable pour se hisser au niveau d’un président visionnaire, donneur de cap, à la hauteur des défis d’un monde dont les règles du jeu sont en train de changer brutalement. La raison en est simple : il n’a en réalité aucune vision pour notre armée, pas plus qu’il n’a de vision internationale au-delà de ses médiatiques jeux de séduction ! De surcroît, la Revue Stratégique, qu’il s’est d’ailleurs soigneusement chargé de ne pas endosser, est un document sans relief, fait pour ne fâcher personne, et qui ne constitue en rien la colonne vertébrale intellectuelle à partir de laquelle bâtir la prochaine Loi de Programmation Militaire.

Mais le plus grave est sans doute ailleurs. Au-delà du rideau de fumée que constitue la cuisine budgétaire qui a servi fil directeur à ces vœux, ce qui ressort une nouvelle fois, c’est l’extrême raideur - qui confine parfois au malaise - dans le rapport qu’entretient le chef des armées avec ses troupes. Sommées de « rendre des comptes » alors que la moindre des décisions est prise en conseil restreint, c’est à dire sous l’autorité claire du président, les armées ont surtout été une nouvelle fois mises au garde à vous. Si les mots n’ont pas atteint la violence et les excès du 13 juillet, le message subliminal restait le même : une affirmation - teintée de défiance maladroite - de sa primauté sur une institution dont il ne comprend l’utilité qu’à l’aune des coûts qu’elle représente.