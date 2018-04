Emmanuel Macron est-il le (lointain) descendant spirituel d'Alcibiade, cet homme politique athénien au destin tragique ?

En découvrant Emmanuel Macron, Platon songe à Alcibiade. Cet aristocrate athénien – qui d’abord séduit Socrate, longtemps le fascine, finalement le déçoit – est crédité, comme le Président français, d’une intelligence exceptionnelle, d’une ambition ardente et précoce, sans oublier une beauté frappante et un patrimoine fi nancier confortable.

Je dissuade Platon d’aller plus loin dans le rapprochement. Les frasques d’Alcibiade, son goût effréné du luxe et du scandale, sa bisexualité affichée ne semblent pas correspondre.

Platon revient malgré tout sur la proximité des deux silhouettes politiques, parce qu’à ses yeux elles ne manquent pas de parenté.

Alcibiade, comme Macron, séduit des puissants de tous bords, sans s’embarrasser des clivages politiques. Sa personne compte plus que ses mérites. Sa vitalité l’emporte sur son programme.

Son apparence lui tient lieu de vérité. Socrate le lui dit : « tu te précipites vers la politique avant d’être éduqué 1 ». Autrement dit : tu veux le pouvoir avant même de savoir comment l’exercer, tu fonces déjà, alors que tu ignores encore sur quoi guider tes décisions, vers quel but conduire la Cité, et selon quelles règles.

Ou encore : tu as certes de l’ambition, du courage, de la ténacité, mais en vérité tu n’as pas de politique, parce que tu n’as aucun souci du Bien, nul savoir de ce qui est juste, pas de philosophie proprement dite.

Ce dont manque Alcibiade, irrémédiablement, c’est d’un lest, d’une réflexion qui lui donne à la fois une assise et une régulation. Il est ardent, il séduit, il s’agite, mais il ne pense pas réellement. Il croit penser, ce qui est fort différent. Il se pique de philosophie, mais comme d’une drogue. La réflexion le trouble, l’excite sans le faire avancer ni agir plus lucidement.

C’est bien ce qu’il explique, lui-même, à Socrate dans le Banquet :

C’est au cœur ou à l’âme – peu importe le terme que l’on utilise – que j’ai été frappé et mordu par les discours de la philosophie, lesquels blessent plus sauvagement que la vipère quand ils s’emparent d’une âme jeune qui n’est pas dépourvue de talent, et qu’ils lui font commettre et dire n’importe quelle extravagance.

Alcibiade incarne l’éducation philosophique ratée. Il échappe à tout contrôle, toute mesure, parce qu’il a manqué la voie qui rend meilleur. Atteint par la philosophie, il n’a pas su se régler sur elle. Elle se transforme pour lui en égarement, comme cela arrive quand la pensée est mal engagée. Mais Alcibiade ne veut pas vraiment le reconnaître. Au contraire, il soutient que tous les « mordus » de philosophie délirent. Il va jusqu’à dire que tous ceux qui s’y intéressent, Socrate inclus, sont atteints « du délire et des transports » « produits par la philosophie ».