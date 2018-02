Emmanuel Macron en Corse : 20 ans après l’assassinat du préfet Erignac, le risque de retour à la violence est bien là

Atlantico : Les leaders autonomistes corses Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni seront reçus par le Président Emmanuel Macron lors de son déplacement pour commémorer l'assassinat du préfet Erignac, 20 ans après. Ils ont déjà annoncé leurs revendications principales, votées tard avec l'appui de plusieurs élus LREM : dialogue sans préalable, mention de la Corse dans la Constitution, rapprochement des prisonniers et amnistie, mesures pour lesquels ils affirment avoir été "mandatés". Va-t-on, sur ces points considérés comme conditions sine qua non par les nationalistes, vers une intensification ou un apaisement dans les négociations entre les deux parties ?

Jean-Michel Verne : Il faut d'abord noter que ces revendications ont été rabotées de la co-officialité de la langue corse et du statut de résident, deux revendications fortes des nationalistes mises de côté pour le moment. Seule la question des rapprochements et amnistie des prisonniers politiques, qui faisait partie du triptyque originel des nationaliste a été gardée, sans doute pour avoir l'assentiment d'une plus large partie de l'Assemblée, à commencer par les élus d'En Marche !

Cela dit, je pense qu'on est face à une sorte de loterie. Mais au vu du fait qu'Emmanuel Macron a pris dans ses bagages Jean-Pierre Chevènement, je ne pense pas qu'il fasse une annonce très favorable aux revendications des élus et responsables nationalistes corses. Je crois qu'ils mettent un peu la charrue avant les bœufs si je puis m'exprimer ainsi.

Jean-Pierre Chevènement ne viendrait pas uniquement parce qu'il était le ministre de l'Intérieur en poste lors de l'assassinat ?

C'est vrai, mais sa présence est très symbolique malgré tout. Et je vois mal Emmanuel Macron faire des annonces très positives envers les nationalistes conjointement à l'anniversaire du préfet Erignac.

Les nationalistes doivent être plutôt réalistes quant à la réception très probablement négatives de leurs revendications le jour de l'assassinat du préfet. Dans le même temps, ils multiplient les manifestions sur l'île. N'agitent-ils pas le chiffon rouge afin d'intensifier la crise avant même le début des négociations ?

Il y a peu, j'interviewais pour la Tribune de Genève, Pierre Poggioli l’un des fondateurs du FLNC à Ajaccio. Il me disait très clairement qu'il trouvait que cette stratégie d'affrontement n'est pas bonne, qu'il aurait d'abord fallu faire fonctionner la nouvelle collectivité unique avant de monter au créneau.

Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni n'ont quasiment pas évoqué l'assassinat du préfet Erignac, abattu de trois balles dans les rues d'Ajaccio, dont une en pleine nuque à bout portant. Même si l'événement n'est pas commémoré comme un acte de résistance par les indépendantistes, ceux-ci l'ignorent un peu, comme s'il ne s'agissait pas d'un moment déterminant" selon l'expression de Saveriu Luciani dans un article récent du Figaro. Comment cet événement a transformé le nationalisme corse et a préparé Pè à Corsica ?

Je pense qu'il y a une formidable ambiguïté. D'un côté ils condamnent et de l'autre ils citent les membres du commando à commencer par Yvan Colonna. Il ne faut pas oublier que le propre frère de Gilles Siméoni a aidé durant sa cavale celui a été condamné pour l’assassinat du Préfet. D'où un malaise autour de cette question. D'un côté on a Gilles Simeoni qui vient à la cérémonie et assiste à la commémoration. Jean-Guy Talamoni lui ne vient pas, ce qui ne me semble pas une bonne chose puisqu'il siège à la Chambre territoriale corse. Il devrait venir étant donné son statut. Ou alors c'est implicitement reconnaître que cet assassinat est un acte révolutionnaire qui a eu pour effet de redynamiser le mouvement nationaliste en l'orientant démocratiquement. Et dire donc qu'en quelque sorte un mal, aurait été un bien. A la sortie, l'addition, c'est malgré tout Madame Erignac et ses enfants qui l'ont payé.