Emmanuel Macron élu avec une majorité sociologique beaucoup plus que politique et voilà pourquoi ça change tout pour lui comme pour nous

Même si l'entre-deux-tours nous aura révélé que le FN ne suscite plus la même peur qu'en 2002, la perspective d'une arrivée au pouvoir de Marine Le Pen inquiétait encore suffisamment pour que son élection paraisse injouable, au regard du risque de tentations autoritaristes dont le FN est structurellement porteur et peut-être plus encore au regard de la "promesse" d'impuissance voire de chaos qu'aurait vraisemblablement causé son accession au pouvoir.

Il n'en demeure pas moins que rarement quinquennat n'aura débuté sous d'aussi sombres auspices. Emmanuel Macron était le moins mauvais de candidats qui l'étaient tous largement pour des raisons politiques et/ou personnelles.

Arrivé à l'Élysée, le successeur de François Hollande ne bénéficiera plus de la comparaison avec ses concurrents, il lui faut désormais assumer seul ses qualités comme ses défauts.

Et de ce point de vue-là, il existe une faille majeure dans la victoire du candidat d'En Marche : ce qu'Emmanuel Macron incarne, c'est la réponse infiniment plus sociologique que politique des élites et du système politique français à la menace que représentent les extrémismes.

Construire une véritable majorité politique, c'est rassembler sur une vision claire de l'intérêt général, avoir une majorité sociologique -relative- c'est simplement être parvenu à coaliser des catégories sociales ayant un intérêt commun à permettre l'accession au pouvoir de tel candidat plutôt que tel autre, voire dans une version encore moins porteuse ayant uniquement le même intérêt à empêcher l'accession au pouvoir d'autres candidats sans même partager autrement que de manière superficielle un projet en positif.

Emmanuel Macron a su très intelligemment manœuvrer de ce point de vue là, slalomant entre les écueils, s'appuyant sur les échecs de ses concurrents ou de ses prédécesseurs tout en parvenant à ne jamais sortir de l'ambiguïté ou de l'habileté. À une semaine du premier tour de la présidentielle, seuls 31 % des Français déclaraient d'ailleurs avoir une idée claire de ce que ferait le candidat d'En Marche une fois élu président.

Seulement, comme nous le révèle le champ de ruines politique que nous lègue le président Hollande, si l'habileté et la tactique permettent assurément de gagner des élections présidentielles, il faut bien plus pour réussir un quinquennat.

L'ampleur de la colère et des inquiétudes ressenties dans le pays, la confusion profonde sur ce que nous réserve l'avenir appelaient une véritable réponse politique d'un président se faisant élire sur la promesse du renouveau. Beaucoup plus que d'être consultée de manière très marketée par des marcheurs, la France a désespérément besoin d'une vision, d'une proposition politique permettant de convaincre les électeurs de la France qui souffrent, ceux qui se sentent dépossédés du contrôle de leur destin, qu'il est possible de les réintégrer à la fois dans le champ politique et dans le champ de la France qui va de l'avant.