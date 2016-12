Emmanuel Macron concocte son mix : Fillon-soft et Hollande-plus

Il faut lire le programme des réformes prévues par Emmanuel Macron quand il arrivera à l'Elysée : c'est un chef d’œuvre d’habileté à défaut d’être original.

Peut mieux faire ! Si on résume les propositions d’Emmanuel Macron dans le domaine économique, on s’aperçoit que c’est un mélange de François Fillon qui serait moins brutal et de François Hollande qui aurait été lui, un peu plus audacieux.

Alors ça se veut très habile à l’approche de la primaire de gauche, mais ça manque de précisions et d’originalité.

Emmanuel Macron a beau être très jeune, il pense avoir tout compris de la politique. L'ensemble est en effet cohérent et correspond à ses engagements. Ça n’est ni partisan, ni dogmatique. Ni de droite, ni de gauche. Comme promis dans les bandes-annonces.

Les propositions ne sont donc pas clivantes. Les vrais amis de François Fillon peuvent s'y retrouver, tout comme ceux de François Hollande qui ont regretté son manque de courage.

Les seuls qui ne peuvent pas comprendre Emmanuel Macron sont ceux qui se retrouvent aux extrêmes de l’échiquier politique. A l’extrême droite comme à l’extrême gauche. Qui partagent le goût du protectionnisme et de l’étatisme, du souverainisme à outrance. Bref du brut de brut.

Le diagnostic sur lequel il a bâti son programme est simple. La France est asphyxiée par les pesanteurs administratives et syndicales, les tracasseries fiscales et réglementaires. La France a manqué son rendez-vous avec la mondialisation, la concurrence internationale et la révolution technologique. Pire, elle a transformé ce qui aurait dû être des opportunités de progrès en facteurs anxiogènes et paralysants.

Pour Macron il faut donc rattraper ce retard et remettre la machine économique en route. Deux choses. Il faut libérer la France (c’est le côté Fillon) et il faut protéger les Français (c’était l'obsession de Hollande et un peu celle de Juppé).

D’où son slogan : "Libérer la France et protéger les Français". La musique est bonne, mais les paroles sont quand même très inspirées. Ça ressemble à du Fillon sans l’énergie qui dérange, et à du Hollande un peu dopé.

Les réformes qui s'inscrivent dans cette ambition se regroupent en quatre grands chapitres.

Le premier porte sur les réformes de compétitivité. Pour Macron, qui partage là le diagnostic de la majorité des experts (en dehors de ceux qui travaillent pour l’extrême gauche, la gauche de la gauche et la droite souverainiste et l’extrême droite) le problème français est son manque de compétitivité. La France est sortie de la compétition internationale parce qu'elle n'a pas su affronter cette concurrence. Il lui faut donc d’un côté améliorer ses conditions de coûts (baisse des charges) et de l’autre élever en gamme son offre de produits et de services. Tout est dit. Tous les candidats qui aspirent à gouverner seront d’accord.