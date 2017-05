Emmanuel Macron, champion de la réforme ou de la manœuvre politicienne ?

Edouard Philippe, un débauchage bien modeste

On ne peut qu’être surpris par le choix d’Edouard Philippe comme Premier ministre, un politique sans aucune expérience ministérielle ou nationale à part un mandat de député pendant 5 ans, pour lequel il ne briguait même pas la réélection à cause du cumul de mandat (préférant son mandat local de maire).

Alors qu’Emmanuel Macron avait cité l’expérience parlementaire comme critère de choix pour son premier ministre, le bilan es mince là aussi : le maire du Havre n’a pas marqué le Palais Bourbon par son activité, ne déposant ni rapport ni proposition de loi selon le site NosDeputés et ne déposant que 6 amendements ou ne posant que 8 questions orales en 5 ans, soit moins de 2 par an. Selon le même site, il est sur tous les critères dans les 150 députés les moins assidus à l’Assemblée Nationale. Peu glorieux.

Sans rien retirer au mérite du nouveau Premier Ministre, on comprendra qu’il ait accepté plus facilement Matignon que d’autres politiques de droite plus capés… Le principal fait d’armes d’Edouard Philippe semble se situer dans le parcours scolaire brillant, comme un certain président de la République : après une prépa littéraire (comme Emmanuel Macron), il n’intègre pas Normale Sup (comme Emmanuel Macron) mais va à Sciences Po (comme Emmanuel Macron) puis à l’ENA (comme Emmanuel Macron). Un énarque de plus aussi, comme le soulignait Eric Verhaerghe. Les Français qui manifestent depuis des années leur envie d’un renouvellement apprécieront.

Emmanuel Macron, roi de la manœuvre politicienne ?

Au vu de l’ambition des réformes qu’Emmanuel Macron soutient, le choix d’un politique sans aucune responsabilité nationale interroge donc. Y a-t-il vraiment une volonté réformatrice assumée chez Emmanuel Macron ou juste des petits calculs politiques pour laisser un champ de ruines politiques chez ses adversaires ? Ou un peu des deux ?

Si on est positif, c’est la compatibilité du nouveau premier ministre avec la droite et la gauche qui explique cette décision. Si on est cynique, c’est surtout qu’il semble n’avoir pas grande idéologie ou idée politique bien arrêtée. Comme si Emmanuel Macron cherchait encore et toujours à ne pas choisir et à croire qu’il peut faire plaisir à tout le monde.

Emmanuel Macron continue à refuser de choisir, Ça peut marcher pour une législative et être un bon calcul politique immédiat mais c’est inquiétant pour la suite. On se souvient de l’ouverture à droite de Nicolas Sarkozy, avec les mêmes objectifs de créer la confusion à gauche. Le succès n’avait pas franchement été au rendez-vous.

Il est temps de sortir de l’ambiguïté

Le programme d’Emmanuel Macron est riche en mesures salutaires pour la France (simplification massive du code du travail, lutte contre les rentes, baisse de l’impôt sur les sociétés ou du nombre de fonctionnaires, etc.). Mais si la réforme de Macron se limite à rajeunir l’âge des énarques présents au gouvernement, l’amélioration n’est pas pour demain.