Emmanuel Macron : "Ayez confiance en moi, je ne m’y prendrai plus de la même manière... mais pour faire la même chose"

Costume noir, chemise blanche, ton grave, débit volontairement lent, et décor dépouillé, le Président de la République, en a rajouté dans la modestie et la solennité pour "parler directement aux Français" dans une séquence mi-autocritique, mi-remise en perspective de son action.

Le souci d'humilité va jusqu'au choix du cadre-dépouillé, (-son bureau), et la présence devant lui de feuillets raturés, est le signe de son application dans la préparation du discours... Cette non mise en scène avait pour but de clore une mauvaise séquence démarrée en juillet avec l'affaire Benalla, qui s'est poursuivie à la rentrée avec les démissions des Ministres emblématiques du gouvernement, Nicolas Hulot et Laura Flessel d'abord, Gérard Collomb ensuite; le remaniement intervenu hier matin au terme d'une longue gestation et le discours-mise au point devaient solder cette série de "péripéties"qui s'apparentaient fort à une crise politique.

J'entends les critiques

"Par ma détermination, comme mon parler vrai, j'ai pu déranger et choquer certains.

J'entends les critiques", a déclaré Emmanuel Macron pour rassurer son auditoire et rappeler: "Il y a un an, combien nous disaient que les réformes de l'école, de l'Université, de l'apprentissage, du travail, de nos entreprises , de nos chemins de fer étaient impossibles ? Pourtant nous l'avons fait" , avant d'ajouter " Il y a de l'impatience et je la partage mais le temps que nous prenons est celui de nos institutions" . Une discrète mise en garde à ceux qui voudraient bloquer la réforme des institutions annoncée pour janvier 2019 .( La réforme a dû être reportée à cause de la crise provoquée par l'affaire Benalla l'été dernier). Or, précise Emmanuel Macron, "il n'y a ni tournant ni changement de cap", mais "une volonté d'action qui n'a rien perdu de son intensité" et de promettre "une puissance éducative sociale et environnementale" qui reste à définir..." Je n'ai pour ma part qu'une boussole; c'est la confiance que vous m'avez donnée en mai 2017", déclare Emmanuel Macron. Cette confiance s'est sérieusement effritée depuis, et il lui faut impérativement la restaurer s'il veut réussir ses réformes et ne pas subir un cuisant échec lors des futures élections européennes: "L'Europe bascule presque partout dans les extrêmes et cède à nouveau aux nationalismes. Je ne m'y résous pas " déplore-t-il, en se voulant rassurant pour les électeurs tentés d'exprimer leur inquiétude de voir la France perdre son identité en se fondant dans un vaste ensemble mal défini dont le contrôle leur échapperait : "la France doit conserver la maitrise de son destin... Je suis dépositaire du fait que nous ne sommes pas 66 millions d'individus séparés, mais bien une Nation." Une invitation aux électeurs à rejeter les extrêmes ( de droite et de gauche), et à se ranger du coté des " progressistes" dont il est le chef de file.