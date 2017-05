Emmanuel Macron au Mali : pourquoi la France devrait tout faire pour éviter de se retrouver dans une impasse militaire qui déboucherait inévitablement sur une défaite politique

Lancée en août 2014, après Serval engagée en janvier 2013, l’opération Barkhane, toujours en cours,avait pour objectifs de contenir et de neutraliser les groupes djihadistes de la zone sahélienne d’Afrique saharienne, en particulier au Burkina, au Mali, au Tchad et au Niger, d’éviter une arrivée rapide au pouvoir de mouvements islamistes à Bamako et d’arrêter, avant même leur déclenchement, des phénomènes migratoires au moins équivalents à ce qui se passe en Syrie depuis 2011. En effet, un pouvoir islamiste au Mali aurait eu pour conséquence de mettre sur les routes de l’exil des millions d’habitants de la zone qui, inévitablement, seraient passés au Sénégal ou en Côte d’Ivoire et qui, pour nombre d’entre eux, auraient pris la mer en direction de leur seule voie de salut, les îles Canaries d’abord, et le reste de l’Union européenne ensuite.

Conscient de l’intérêt stratégique majeur de cette opération militaire pour l’avenir de notre pays et de l’Union européenne, même si nombre de nos partenaires européens refusent d’en prendre conscience, Emmanuel Macron s’est rendu à Gao, principale base militaire française de l’opération Barkhane avec 1.600 hommes, dans le nord du Mali, le 18 mai 2017, pour prendre la mesure de notre engagement militaire dans cette région. C’est son second déplacement à l’étranger après l’Allemagne, dix jours après son élection, et il témoigne de l’importance qu’a pris ce dossier pour la sécurité de la France et de son environnement immédiat, même si la campagne présidentielle a totalement oblitéré cette question.

En théorie, cette opération, comme toute opération militaire se donnant pour objectif de réussir, aurait dû obéir à trois facteurs clefs : un chef, une mission et des moyens. Mais elle devait aussi et surtout prévoir une fin réussie des opérations militaires, un plan de rétablissement durable de la paix et ne pas engager de manière inconsidérée notre pays dans des opérations aléatoires, sans horizon temporel connu, qui usent lentement mais sûrement notre outil de défense et nos capacités d’intervention. Le rapport de la Cour des Comptes du 29 septembre 2014 sur le maintien en condition opérationnelle des matériels militaires était venu rappeler ces évidences et l’état de tension lié à la crise de la zone sahélienne sur nos équipements militaires.

Intervenir au Mali en janvier 2013 était certes inévitable, pour éviter un effondrement probable de cette région, mais il était tout aussi indispensable de dire aux Français à quel moment et pourquoi ces opérations pouvaient se terminer et surtout, de prévoir une vraie sortie de crise nous évitant un possible échec politico-militaire pour les années à venir.

De fait, cela n’a pas été le cas sous la présidence de François Hollande et cette opération nous contraint encore aujourd’hui à poursuivre des opérations militaires dans une région où la question de l’enkistage du phénomène islamiste est clairement posée. Le risque que les forces françaises se retrouvent embourbées pour longtemps, sans espoir de vaincre militairement, est donc plus que jamais très élevé.