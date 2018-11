Emmanuel Macron "assume" sa politique. Soit, mais les résultats seront-ils vraiment ceux qu’il attend ?

Atlantico : Dans sa communication avec les Français, le président de la République fait fond sur une rhétorique insistante des « choix courageux » qu'il aurait décidé pour le pays en réponse aux dégâts causés à la structure économique du pays par des décennies de négligence politique. Ce récit de la France contemporaine est-il adéquat à sa réalité économique ?

Nicolas Goetzmann : Lors de son interview donnée au groupe Ebra, Emmanuel Macron ajoute : "Quand ils sont inquiets, j'ai une part de responsabilité : c'est que je n'explique pas assez bien. Mais j'ai été élu sur un projet clair, sans ambiguïté et j'aurai des comptes à rendre pour longtemps".

Il y a ici une forme de condensé du discours politique qui domine le pays depuis plusieurs décennies. Le constat est celui d'une France qui "n'a pas fait les réformes" -ce qui expliquerait son décrochage économique- et celui d'une inquiétude des Français qui ne pourrait être le fruit que d'un problème de pédagogie. Le président n'a pas de doutes, les réformes sont les bonnes et le pays va aller mieux, l'effort actuel serait le mal qui guérira le pays.

Ce discours est loin d'être neuf, mais il pose un sérieux problème lorsqu'on regarde les chiffres. Si l'on revient sur les 20 dernières années, soit depuis la création de l'euro, on constate deux périodes distinctes, la 1ere va de 1999 à 2007- pré-crise, puis la seconde, qui se déroule encore sous nos yeux, et qui a débuté en 2008. La France pré-crise présentait une croissance trimestrielle moyenne de 2.30% (en termes annualisés) sur les presque dix années qui séparent 1999 et 2007. À titre de comparaison, les 10 dernières années affichent une moyenne de croissance de 0.85%. Nous faisons comme si les performances du pays étaient médiocres depuis plus de 30 ans, mais ce narratif est contredit par cette période 1999-2007, ou la France affichait des résultats supérieurs à ceux de l'Allemagne, aussi bien en termes de création d'emplois que de croissance. La crise de 2008 a totalement arrêté ce processus vertueux. En toute logique, il conviendrait plutôt de regarder ce qui, dans cette crise, a pu marquer le pays à ce point pour expliquer cet effondrement de la croissance moyenne, plutôt que de rechercher les réformes qui n'auraient pas été faites. Le manque de réforme ne peut justifier un arrêt si brutal et si massif. Nous persistons à croire que le décrochage observé depuis 10 ans découle de nos manquements relatifs aux réformes structurelles, alors que la crise de 2008 avait des causes macroéconomiques. Ce sont deux niveaux totalement distincts dans le traitement du mal.

Et c'est ce qui plombe largement le discours présidentiel. Parce que les objectifs de retour de la croissance, de baisse des déficits, de la dette, de réductions des inégalités ne pourront se réaliser si le président se trompe de diagnostic économique. Ce qui, il me semble, est parfaitement le cas. Les États Unis, Le Royaume, Le Japon sont tous trois au plein emploi et ont pu afficher ces dernières années des taux de croissance qui n'ont rien à envier à ceux des années 2000, et tous trois ont répondu à la crise par un traitement macroéconomique. Les réformes "structurelles" n'ont pas été à l'agenda pour ces pays. Quand on regarde les statistiques de l'emploi dans le monde anglo-saxon, on constate que des records sont battus par rapport aux 30 glorieuses. Ce n'est pas en faisant une loi travail ou une réforme de l'assurance chômage que nous reviendrons -comme ces pays – aux statistiques des 30 glorieuses, mais en agissant sur le front macroéconomique, et principalement sur son volet monétaire. Ce qui suppose un choc d'ampleur concernant la politique européenne. Mais ce sujet n'est même pas abordé par notre dirigeant.

Lorsque le président dit assumer « [préférer] la taxation du carburant à la taxation du travail », on a l'impression qu'il joue un jeu budgétaire à somme nulle uniquement dicté par une vision abstraite de la « transformation » de la société, et par des préférences économiques décidées a priori. Son problème n'est-il pas finalement de faire erreur sur le modèle productif qui convient aux Français ?

Nicolas Goetzmann : Ce jeu à somme nulle est régulièrement décrit par les économistes. Les réformes structurelles ne "produisent" pas de la croissance, elles ont pour but – sur le long terme – d'améliorer le potentiel de croissance d'un pays. C'est ce qu'on appelle l'offre. De l'autre côté, nous avons des outils qui ont pour objectif de fixer un niveau de demande qui soit le plus proche de ce qui correspond au potentiel du pays. Pour que l'offre corresponde à la demande. Or, depuis 10 ans, nous avons un large déficit de la demande dans le pays. Celle-ci progressait à un rythme annuel moyen de 4.1% entre 1999 et 2007 et se situe désormais à un rythme moyen de 1.75% depuis plus de 10 ans. Le problème auquel fait face Emmanuel Macron aujourd'hui – son manque de résultats – provient du fait que la demande était bien repartie en Europe depuis 2015, avec un point haut en France au T4 2017, avec une croissance nominale (synonyme de la demande) de 3.66% comparativement au T4 2016, mais que celle-ci s'est largement affaissée depuis, pour atteindre 2.43% au T3 2018 comparativement au T3 2017. Cela n'est tout simplement pas suffisant, et les réformes structurelles ne sont pas liées à ce phénomène, il s'agit du simple résultat de l'annonce par la Banque centrale européenne de la fin de plan de relance monétaire européen.

La popularité d'Emmanuel Macron est particulièrement corrélée à la confiance des ménages qui est elle-même corrélée à la croissance économique, et donc à la demande. Son avenir dépend donc bien plus de ce que fera la BCE à l'avenir que des réformes qu'il mettra en place parce que celles-ci n'ont simplement pas la capacité d'influer sur le résultat. Et l'avenir à la BCE est particulièrement nuageux, puisque nous avons un contexte de ralentissement de la demande qui s'opère à la veille du remplacement de Mario Draghi. Si celui-ci n'est pas correctement négocié, Emmanuel Macron connaîtra une fin aussi tragique que celle de François Hollande.