L’EmissionPolitique : Le paradoxe Blanquer, emblème et en même temps discrète négation du macronisme

Jean-Michel Blanquer était ce 15 février le premier ministre de l’actuel gouvernement invité à L’émission politique. Qu’est-ce qui fait sa différence par rapport à ses prédécesseurs à ce ministère de l’Éducation nationale ?

Jean-Michel Blanquer est de manière certaine le ministre de l’Éducation nationale le plus au fait du fonctionnement de son ministère depuis Xavier Darcos.

Nombre des ministres précédents ont été totalement paralysés face au fonctionnement de leur administration – et Blanquer est bien placé pour le savoir, ayant travaillé avec Luc Chatel, emblématique de la démission des politiques à ce poste.

Rien de cela avec lui, mais il est vrai que le « Mammouth » (un terme dont il a dit lors de L’émission politique combien il le détestait) peut difficilement manipuler un ancien recteur, ancien directeur de l’enseignement secondaire rue de Grenelle, qui, non content d’administrer, a étudié le fonctionnement de ce ministère et a fait des propositions de réforme dans des ouvrages reconnus comme particulièrement lucides.

Cette impression de compétence a été largement partagée par les spectateurs de l’émission du 15 février, puisque 71% d’entre eux l’ont jugé convaincant, le meilleur score jamais obtenu dans cette émission, 20 points au-dessus du meilleur score de l’année.

Et sur les méthodes ? Voilà un ministre qui multiplie les réformes et qui arrive visiblement à les faire accepter.

En dehors de sa réelle force de conviction, il y a effectivement une « méthode » Blanquer. Une méthode selon laquelle les réformes doivent se faire en laissant aux intéressés une liberté de choix au moins autant qu’en les imposant d’en haut. Comme il l’a dit hier soir, dans l’Éducation nationale qu’il conçoit, il faut l’État « et en même temps » l’autonomie, et il mise bien sur les deux pour faire évoluer les choses.

Pour revenir par exemple sur certaines aberrations permises par une Najat Vallaud-Belkacem, plus préoccupée par sa communication que par l’analyse des propositions faites par une petite clique au ministère, Blanquer s’est contenté d’ouvrir aux établissements la possibilité de faire librement leurs choix. C’est ainsi qu’il a permis de rétablir, pour ceux qui le voulaient, la « semaine des 4 jours », ce que déplora face à lui un Jack Lang très dogmatique.

Pas plus d’idéologie quand il s’agit de revenir sur les fondamentaux à enseigner, et que Blanquer propose de regarder ce qui est indispensable, ce qui fonctionne concrètement, et non de continuer à appliquer des théories qui ont fait la preuve de leur total échec. Il n’a pas hésité à dire lors de L’émission que la France ne progressait pas assez pas en matière d’éducation par rapport à d’autres pays, et qu’il fallait s’inspirer si besoin ce que les autres faisaient, comme il a aussi déploré le manque de prise en compte des sciences cognitives, y compris lors de la formation des maîtres.