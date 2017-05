Émeutes dans le Rif : le Maroc est-il menacé d'un printemps arabe 7 ans après la Tunisie ?

Atlantico : Le leader du mouvement contestataire à al Hoceima au nord du Maroc, Nasser Zefzafi a déclaré dans Le Monde que le problème venait de l'impossibilité d'émettre des critiques et que la personne du Roi devait pouvoir être elle-aussi touchée par ces critiques. Il a depuis été arrêté. Sa critique est-elle infondée ?

Charles Saint-Prot : Zefzati est un agitateur qui s’est autoproclamé chef d’un mouvement de contestation qui s’est développé durant ces derniers mois. Beaucoup mette en cause son égocentrisme excessif et ses prises de positions incohérentes. Il a tenté d’instrumentaliser un mouvement de revendication sociale et lui donner une coloration politico-religieuse. Il a été arrêté pour avoir interrompu le prêche de l’imam dans une mosquée d’Al Hoceima, le 26 mai, et créé une agitation perturbant l’office religieux et semant le trouble.

Ses propos au Monde ne sont que de la propagande qui démontre qu’il poursuit un objectif politique précis visant à semer le désordre et porter atteinte à la cohésion nationale dont le Roi est très précisément le symbole. De fait s’en prendre à la personne du Roi c’est une façon de contester la solidarité nationale et de refuser le vivre ensemble dont le souverain est le garant.

Avec l'arrestation du leader du mouvement Hirak chaabi, Nasser Zefzafi, la situation dans le Rif pourrait être sur le point d'être maîtrisée par le gouvernement marocain. Cependant, la récente escalade qui a suivi la mort accidentelle d'un poissonnier d’al Hoceima (menée par Zefzafi) tendrait à prouver un certain mal-être au pays du roi Mohammed VI. Ce cas isolé peut-il rappeler le précédent tunisien. Quels sont les risques de voir le Maroc se diriger vers un « printemps arabe » ? Les ferments sont-ils présents ?

En octobre 2016, lorsqu'un acheteur qui trafiquait sur le poisson vendu illégalement a trouvé une mort accidentelle lors d’un regrettable incident dont il porte la responsabilité, certains ont vu une occasion de poser des revendications dans la ville. Ils ont demandé la création d’une université, d’un hôpital, etc. avec l’idée un peu naïve que l’État est là pour suppléer à tout. Il est certain qu’al Hoceima est une ville qui a des besoins, comme il y en a d’autres au Maroc, au Maghreb et partout ailleurs – y compris en France. Cette ville fait partie des zones qui ont encore un retard de développement car le Maroc fait certes d’immenses efforts mais il ne peut les réaliser qu’à la mesure de ses moyens. Le fait notable est qu’il est indéniable que les revendications sociales ont été détournées par des activistes qui voulaient semer la zizanie sans se soucier du bien-être de la population. Certaines personnes arrêtées récemment étaient en possession d’armes et ont violé le code pénal en agressant des agents des forces de l’ordre ou en détruisant des biens publics.