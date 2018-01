"D'Elle à Lui" : intelligent, drôle, attachant, délicieux

THEATRE-SPECTACLE

D’ELLE à LUI

Conception et réalisation Emeline Bayart

Piano : Manuel Peskine

INFOS ET RESERVATIONS :

Théâtre du Rond Point,

Rond Point des Champs Elysées, Paris 8e

Réservations : 01.44.95.98.21

www.theatredurondpoint.fr.

Jusqu'au 4 février

Mardi au Samedi 20h30, Dimanche à 15h.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

A travers’un voyage dans le temps, Emeline Bayart raconte le couple, ses émois, ses troubles, ses dérives, ses enchantements et ses mystères, dans un récital de chansons aux histoires truculentes.

POINT FORTS

- Quel talent! Chanteuse, comédienne, mime, Emeline Bayart nous fait rire, pleurer, nous émeut par son interprétation et son expressivité, si drôles.

- Emeline Bayart est très complice avec son pianiste et accompagnateur, Manuel Peskine. Ce duo un peu fou sait parfaitement manier le rythme, et changer l’atmosphère en quelques notes.

- Les textes sont finement ciselés, les jeux de mots très amusants. Et si le style des chansons peut paraître suranné, il est vraiment délicieux. Tout cela m’a fait penser à Charles Trenet et Barbara , L'occasion pour les moins de 40 ans de faire de belles découvertes... .

POINTS FAIBLES

Je n’en vois pas.

EN DEUX MOTS

Je laisse la parole à Emeline Bayart: « J’ai tenu à apporter un point de vue singulier d’interprète face à ces chansons qui racontent des histoires, en travaillant à la fois sur le sens et l’essence des textes, sur leur pertinence et leur impertinence, mais également sur les personnages qui prennent tour à tour la parole. » Objectif parfaitement tenu.

UN EXTRAIT

« Moi je suis gérontophile, la bonne soupe est dans les vieux pots. C’est mon topo !

Un petit examen s’impose, Mignon allons voir si l’arthrose,

n’a point d’effet libidineux .

Dans les cimetières, il y a des veufs, presque tout frais, presque tout neufs

qui tomberaient la culotte de deuil,

en un clin d œil ».

L’AUTEUR

Après avoir étudié le piano au Conservatoire de Lille, Emeline Bayard sort du Conservatoire d’Art Dramatique de Paris en 2003.

Comédienne et chanteuse, elle interprète des rôles très différents pour le théâtre et le cinéma, et collabore avec Jean Michel Ribes, Denis Podalydes, Clément Poirée et Maiwen .

Elle remporte deux prix d’interprétation pour Catharsis.

Elle travaille ce spectacle depuis dix ans et, grâce au bouche à oreille, l'a amené d’une petite salle de café concert au Théatre du Rond Point, qui l’a présenté pour la première fois en 2016.