Elisabeth Guigou en hijab à la Mosquée de Pantin pour faire campagne : n’avez-vous pas honte madame ?

Elisabeth Guigou est en campagne. Et elle veut conserver son siège de député. C'est pourquoi elle a aimablement posé, voilée (ou plutôt enfoulardée), devant la mosquée de Pantin en compagnie de serviteurs de la foi qu'on appelle des imams. Le voile était certainement nécessaire, car la vision de ses cheveux aurait pu faire naître des pensées coupables chez ses compagnons d'un jour.

Nous ne doutons pas que Mme Guigou soit habitée par un bienveillant esprit œcuménique. Sans en avoir la preuve, contrairement au cas précis de la mosquée de Pantin, nous subodorons que si elle avait posé devant une église, elle aurait arboré une belle croix en bois. Et que devant une synagogue, elle aurait eu à son cou une très voyante Etoile de David. Mais voilà, il n'y a plus beaucoup de catholiques dans le 93 ! Et ça fait longtemps que les Juifs ont déserté ce département très inhospitalier pour eux.

En dehors d'être une musulmane occasionnelle, Mme Guigou est quand même, et aussi, une femme.

Ignore-t-elle qu'il y a de nombreux pays où les femmes sont fouettées et emprisonnées si elles refusent de porter le voile ? Ne sait-elle pas que le hijab est le signe absolu de la soumission, et de l'infériorité voulue de la femme ? Pourquoi, elle, accepte-elle de se soumettre ?

Pour des voix, bien sûr ! Mais le hijab lui rapportera au mieux quelques centaines de suffrages. Avec une burqa, elle pourrait en espérer des milliers. Ainsi, avec Mme Guigou, et tant d'autres, avance la soumission prophétisée par Houellebecq. Grâce à son geste, pour lequel le mot bassesse s'impose, de nombreuses filles de banlieues, fières et courageuses, s'entendront dire : "mets ton voile salope, même Mme Guigou en porte un".

Mme Guigou fait le trottoir. Les trottoirs de l'Islam. D'autres dames arpentent le bitume en mini-jupe et dépoitraillées, pour aguicher le client. Vous voyez une différence avec ce que fait Mme Guigou ? Elle a été plusieurs fois ministre sous Mitterrand, et sa carrière politique avait commencé bien avant. Mme Guigou n'a plus l'âge de rivaliser avec les demoiselles citées plus haut. Alors elle s'exhibe devant les mosquées…