L'électorat FN est-il braquable ?

Quel est le niveau de vulnérabilité du Fn actuellement ?

Emmanuel Galiero : Tout d'abord, il y a plusieurs mauvaises nouvelles pour le parti. L'échec à la présidentielle notamment. Beaucoup d'espoir étaient nourris par Marine Le Pen qui s'appuyait sur une ligne définie et soutenue. Mais la présidente élue avait décidé de ne pas poursuivre cette ligne et en fin de campagne elle a essayé de faire un virage et de donner une présentation différente de son programme, notamment sur l'euro et sur l'économie. Elle avait compris que certaines choses pouvaient rebuter son électorat qui pouvait l'aider à progresser.

Notamment l'électorat de droite (celui orphelin de François Fillon dans l'entre deux tour) qui était sur le marché et qu'il fallait aller chercher.

Il est vrai qu'on a beaucoup critiqué sa campagne mais je trouve finalement qu'elle n'est pas si mauvaise. La catastrophe en fait est arrivée lors du débat qui a beaucoup été critiqué même au sein du Front National.

Ensuite il faut bien prendre en compte que deux lignes s'affrontent en interne. La ligne Philippot contre celle de Marion Maréchal Le Pen. Donc une ligne plutôt étatiste face à une plutôt libérale. Marine Le Pen a essayé de concilier les deux lignes et sa nièce pensait que Florian Philippot pesait trop fortement dans les choix de la candidate qui s'appuyait trop sur lui. Résultat, certains au sein du parti disaient que selon l'échéance du second tour, Florian Philippot aurait du souci à se faire. Il est vrai qu'il ne dispose pas d'un soutien militant très important, il n'a pas la culture du parti. Il a tissé une relation particulière et personnelle avec Marine Le Pen et il a toujours été étroitement associé à la stratégie. Il s'est donc beaucoup exposé et du coup il est dans une situation délicate aujourd'hui.

Est-il susceptible de se faire dépasser par une formation de la même manière que ce qu'En Marche est en train de faire subir au PS ? Qui sont ceux qui pourraient faire un tel holdup ?

Le Front National a un électorat très encré, c'est même l'une des leçons que nous avons pu tirer de la présidentielle. Très tôt d'ailleurs, elle avait été donnée comme finaliste de l'élection et tous les sondages le disaient. Il y a donc un électorat fort et stable qui se mobilise. Il ne faut pas oublier que le FN a presque doublé son nombre de voix depuis 2011. C'est colossal. Les 33% sont en dessous de ce qui été espéré (ils pensaient surement atteindre les 40%) mais malgré tout, ils restent mobilisés.