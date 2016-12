Elections professionnelles dans les TPE : le coup de grâce pour la CGT ?

Atlantico : A partir de ce vendredi 30 décembre se déroulent jusqu'au 13 janvier les élections professionnelles dans les TPE, où les employés seront appelés à choisir un syndicat pour les quatre prochaines années. Alors que la CFDT se fait de plus en plus menaçante ces derniers temps envers la CGT, leader syndical historique en France, ces élections pourraient-elles selon vous confirmer cette tendance et fragiliser la position de la CGT ?

Dominique Andolfatto : Dans les TPE, il est probable que la CGT conservera son leadership… peut être d’une courte tête… Car la CGT reste souvent le syndicat le plus connu des salariés, notamment de ceux des petites entreprises où généralement aucun syndicat n’est implanté. Ces salariés n’ont donc aucune relation directe avec des syndicats. Ils ne les connaissent qu’à travers leur image ou leur popularité. Et la CGT – en raison de son antériorité historique, de son radicalisme voire souvent de son jusqu’au-boutisme à travers les actions collectives qu’elle peut animer – reste la plus connue ou la plus médiatisée.

Au contraire, la CFDT, qui cultive le compromis ou recherche des positionnements plus raisonnables, est souvent la cible de critiques de la part des plus radicaux. Et comme cette curieuse élection se fait sur sigle, la CFDT ne peut pas compter sur ses implantations ou le travail de ses représentants locaux – puisqu’il n’y a généralement aucune implantation syndicale dans les TPE - pour rétablir la situation. Voici donc une élection qui constitue un terrain de prédilection pour le populisme, à tout le moins les simplifications ou réductions, dont la CGT peut être coutumière. Lors du dernier scrutin, en 2012, l’écart avait été de 10 points entre la CGT et la CFDT (29% des suffrages exprimés pour la première contre 19% pour la seconde). Cela dit, ce résultat n’était pas très représentatif, car l’abstention avait été massive : près de 90% des électeurs n’avaient pas voté… à telle enseigne qu’on aurait pu penser que le gouvernement renoncerait à une telle élection aussi inutile que coûteuse… Mais il n’en a donc rien été…

Eric Verhaeghe : Il est en tout cas assez plausible que le taux de participation soit faible et que la CGT ne mobilise pas comme elle le pourrait. Les TPE sont pourtant un bastion pour elle. Mais les derniers mois ont été difficiles. L'affaire Lepaon est encore dans tous les esprits et sa succession a laissé des traces. La ligne Martinez est loin de faire l'unanimité. Le secrétaire général est l'objet de contestations internes et la loi Travail n'a pas suffi à faire taire les commentaires. Dans la pratique, Martinez n'imprime guère de vision et il peine à se faire entendre. Dans un certain nombre de secteurs sensibles comme le petit commerce, la confédération est en conflit avec ses fédérations locales. C'est le cas à Paris, où l'initiative du Clic P suscite des hérissements de poils. Cette intersyndicale n'est pas seulement la bête noire des organisations patronales. Elle est l'objet d'une lutte sans merci de la part des confédérations qui n'apprécient pas ce village gaulois qui résiste aux ordres venus d'en haut. Dans cet ensemble, la CGT risque bien de confirmer son érosion, ne serait-ce que par un phénomène d'abstention.

Alors que ces élections devaient initialement se dérouler du 28 novembre au 12 décembre, un conflit juridique entre la CGT et un syndicat corse a décalé les dates du scrutin. Une faible participation en ces périodes de fêtes de fin d'année serait-elle de nature à avantager la CFDT dans ces élections ?

Eric Verhaeghe : De fait, la date est très mal choisie pour ouvrir un scrutin, et on peut se demander à quel jeu la CGT a joué dans cette affaire. Son recours (finalement défait) sur la présence d'un syndical territorial corse dans les listes officielles favorise la CFDT. Historiquement, celle-ci est plus forte dans les grandes entreprises et moins présente dans les TPE. Cette faiblesse tient à sa forme de syndicalisme, moins adaptée aux relations frontales qui peuvent exister dans les TPE. La CFDT est un syndicat d'action collective et de gestion partagée avec l'employeur. Dans une TPE, ces notions ont moins de sens. Toutefois, la CFDT a mené une campagne d'appel à la participation qui pourrait lui profiter. Si l'électorat habituel de la CGT s'abstient, la CFDT pourrait faire une percée positive, voire s'approcher de très très près du statut de premier syndicat de France. Il faut bien entendu relativiser ce que cela signifie au regard du taux d'adhésion syndicale, mais tout de même. Ce serait un signe... et une inversion historique.

Dominique Andolfatto : La participation avait déjà été très faible la dernière fois, en 2012, comme je viens de le rappeler. Le scrutin s’était pourtant déroulé avant les fêtes, en novembre et début décembre. Cette fois-ci, c’est un contentieux assez surréaliste – opposant la CGT au Syndicat des travailleurs corses (qui pourront présenter se présenter dans toute la France) qui a conduit à repousser le scrutin au 30 décembre et aux premiers jours de janvier. Si, lors de la campagne, les syndicats ont semblé un peu plus actifs que la dernière fois, il est probable que l’abstention restera massive. Certes, la période de l’élection ne favorise effectivement pas la participation, mais le problème est en fait plus profond. L’élection a lieu sur sigle. On ne désigne pas des personnes, on ne choisit pas entre des candidats, contrairement à ce qui se passe habituellement lors des élections professionnelles ou politiques. Vous ne savez donc pas exactement pour qui vous votez. Vous devez simplement départager des organisations syndicales que vous ne connaissez pas nécessairement bien et qui ne sont pas implantés dans votre entreprise (vous ne pouvez donc pas apprécier concrètement le rôle de leurs représentants comme on le ferait pour un délégué du personnel ou un comité d’entreprise). En outre, on ne sait pas exactement à quoi servent ces élections. C’est une forme de démocratie sociale qui n’est guère compréhensible, une démocratie théorique… au mieux une sorte de théâtre d’ombres… et on ne voit pas bien ce qui peut motiver les électeurs… sauf à se déplacer aux urnes pour dire son mécontentement. Mais, a priori, ce n’est pas non plus l’objet officiel de ces élections… Précisions tout de même qu’officiellement ces élections doivent permettre aux salariés – nous dit le ministère du Travail - de "choisir de donner plus de poids à un syndicat et à son programme, notamment dans l’élaboration des conventions collectives, lors de la gestion d’organismes (sécurité sociale, assurance chômage ou organismes paritaires) et pendant les discussions avec l’État sur les grandes réformes sociales (…).Voter c’est également participer à la désignation des syndicats qui siégeront [à compter de] juillet 2017 dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui (…) apporteront des conseils sur [les] conditions de travail." Ces enjeux semblent donc assez complexes et lointains des salariés… même s’ils les concernent directement. Motiveront-ils les salariés des TPE et les inciteront-ils à voter à ces élections ? Si l’abstention reste massive, il serait souhaitable que le gouvernement réfléchisse à d’autres modalités de démocratie sociale.