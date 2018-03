Élections italiennes : au-delà de la crise des migrants, l'impressionnant décrochage économique du pays comparativement à ses pairs européens

Atlantico : Suite au bouleversement politique italien qui a vu l'effondrement des partis de gouvernement, Parti démocrate et Forza Italia, au profit de la Ligue et du mouvement M5S, de nombreuses analyses ont pu pointer la problématique migratoire comme en étant la cause principale. Cependant, en comparant l'Italie avec d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne, le Royaume Uni ou l'Espagne, comment peut-on qualifier le développement économique italien depuis 1999 et la mise en place de l'euro ?

Rémi Bourgeot : En remontant même au début des années 1990 et jusqu’à la crise financière mondiale l’Italie connait une croissance comparable à celle de l’Allemagne, c’est-à-dire relativement modérée, de l’ordre de 1,5% par an en moyenne mais assez continue.

La France connait alors une dynamique de croissance significativement plus forte sur la période, mais globalement on observe une évolution à peu près comparable des trois principaux pays. L’Espagne est pour sa part sur cette même période toujours dans une dynamique de rattrapage économique. De 1999 à 2007, le PIB espagnol croît en termes réels d’environ 35%, soit environ 3,8% par an. Evidemment, sur la base du rattrapage important des années 80-90, c’est la bulle immobilière qui prend le relais en Espagne dans les années 2000, à l’image de ce qu’on voit aux Etats-Unis ou en Irlande : envolée des prix, des constructions de nouveaux logements et titrisation massive des prêts immobiliers. L’Italie ne connait pas cette évolution, ni en ce qui concerne la dynamique de rattrapage espagnol ni le type de bulle immobilière phénoménale que l’Espagne a connu.

Dans les années 1990, la compétitivité italienne avait été positivement influencée, à l’instar du Royaume-Uni, par la dépréciation de la lire après l’explosion du système monétaire européen (SME). On se souvient de la sortie sous la pression insoutenable des marchés de change du Royaume-Uni mais aussi des pays scandinaves qui ne voudront dès lors jamais rejoindre la zone euro. Si la France a, coûte que coûte, continué à appliquer une politique de franc fort dans les années 1990 dans la perspective de la consécration transcendantale que devait constituer la création de la monnaie unique, l’Italie a connu une forte dépréciation qui a amélioré la compétitivité de ses entreprises. A l’époque d’ailleurs, les entreprises allemandes se plaignaient des importations à bas coût venues d’Italie et de l’excédent bilatéral italien qui ne faisait que croître. Dans le même temps, la dette a connu son ascension initiée dans les années 1980 par la politique de taux d’intérêt très élevés (notamment en termes réels) qui visait à stabiliser le taux de change de la lire par rapport au mark dans le cadre du serpent puis du SME. L’Italie a par ailleurs fait un effort de réformes structurelles très conséquent dans la première moitié de la décennie 90, mais les efforts d’économie ont eu tendance à être engloutis par l’impact des taux sur la dynamique de la dette. On peut dire que, si le niveau de croissance reste à peu près stable après l’introduction de l’euro, les conditions sous-jacentes changent assez radicalement avec une dégradation continue et importante de la compétitivité en particulier par rapport à l’Allemagne qui jouit d’une inflation plus basse (ce qui équivaut à une dépréciation réelle) et qui s’engage dans la voie de la compression des coûts salariaux voulue par le chancelier social-démocrate Schröder.