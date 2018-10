Elections et manipulation politique du cycle économique :quelles leçons contemporaines peut-on tirer de William D. Nordhaus ?

S’il partage aujourd’hui avec Paul Romer le prix 2018 de la Banque de Suède en sciences économiques en l’honneur d’Alfred Nobel « pour avoir intégré le changement climatique dans l’analyse macro-économique de long terme », William D. Nordhaus est avant tout, pour les polito-économistes, celui qui en 1975 dénonçait les manipulations opportunistes du cycle économique par un gouvernement piégé par la contrainte électorale.

A l’heure où plusieurs échéances électorales se rapprochent en France, ses travaux sont plus que jamais d’actualité.

Quand la contrainte de réélection infléchit la politique économique

Précurseur de la Nouvelle Economie Politique (NEP) et père du cycle économique électoral (Political Business Cycle) en 1975, William D. Nordhaus a radicalement changé notre façon de voir le gouvernement dans sa conduite de la politique économique. Jusqu’alors, John Maynard Keynes puis les théoriciens de la politique économique traditionnelle comme Jan Tinbergen (Nobel 1969) idéalisaient l’Etat comme un « despote bienveillant et omniscient » obtenant toujours l’adéquation entre ses objectifs économiques et l’intérêt général. Avec Nordhaus, le gouvernement nous apparait sous un jour plus « cynique » disposant d’une certaine marge de manœuvre lui permettant de gérer sa contrainte électorale et d’assurer sa réélection.

Un gouvernement cynique manipulant opportunément le cycle économique

A la fin des années 50, le courant des Choix Publics (Public Choice) de James Buchanan (Nobel 1986) et Gordon Tullock fournissaient déjà une première critique du comportement de l’homme politique au pouvoir en montrant à l’aide d’outils microéconomiques qu’il était essentiellement mû par son intérêt propre (notion d’individualisme méthodologique). Elargissant la critique sous l’angle de la macroéconomie, Nordhaus enrichira l’analyse d’une démarche dite « positive » (expliquer ce qui est) débouchant néanmoins sur des préconisations plutôt « normatives » (dire ce qui devrait être).

Mais c’est bien une démarche positive que produit Nordhaus quand il dénonce l’usage de la politique économique à des fins de maximisation des voix des électeurs. Pour ce faire, il suppose le gouvernement capable d’atteindre la combinaison optimale d’inflation et de chômage, la plus basse possible, répondant aux attentes des électeurs.

Pour compléter, à mi-mandat, le politique va privilégier les mesures de nature redistributive pour relancer l’économie, reportant après sa réélection (durant l’état de grâce) les politiques de rigueur correctrices des excès de dépenses préélectorales. Pour Nordhaus, le politique détient cette capacité à manipuler le cycle économique durant plusieurs mandats même si, à terme, la dégradation continue de l’économie qu’il aura généré (par la stagflation) se traduit dans l’expression d’un soutien électoral devenu minoritaire.