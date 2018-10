Élections en Bavière : y a-t-il encore une coalition pour gouverner vraiment le pays ?

Atlantico : Du point de vue purement bavarois, comment devrait dès lors s'organiser le pouvoir dans le Landtag de Munich ? Une coalition CSU-Vert est-elle envisageable ?

Jérôme Vaillant : Un premier constat s’impose : les deux formations qui font partie à Berlin de la Grande coalition subissent une grave défaite puisque les Chrétiens-sociaux, le « parti frère » de la CDU, habitués, sauf exception, à avoir la majorité absolue en Bavière, perdent, en effet, un peu plus de dix points par rapport aux élections de 2013 ; quant aux Sociaux-démocrates, ils perdent 11 points et réalisent leur moins bon score jamais obtenu en Bavière ou même dans tout autre Land. La défaite est donc particulièrement cuisante pour le SPD ; celle de la CSU est, quant à elle, tempérée par le fait qu’elle reste effectivement le premier parti de Bavière et se trouve en position de pouvoir former un gouvernement de coalition avec un seul autre parti – comme elle a déjà dû le faire, d’ailleurs, une première fois en 2008 avec les Libéraux (FDP), sous la conduite de Horst Seehofer.

La défaite est également atténuée pour elle par le fait que, appréciée ces dernières semaines à 33-35% dans les sondages, elle devrait finalement dépasser les 37%, ce qui facilitera la formation d’une majorité avec le groupement des Electeurs indépendants. C’est l’option privilégiée le soir-même des élections par les deux formations, favorables à une coalition bourgeoise et conservatrice, ce qui met un terme aux espoirs qu’avaient pu nourrir quelques dirigeants verts en Bavière de devenir un partenaire incontournable pour la CSU malgré de nombreuses incompatibilités programmatiques. Ensemble CSU et Electeurs indépendants auraient 108 sièges sur 200.

Le succès des Verts en Bavière n’en est pas moins considérable puisque, avec près de 18% des voix, ils doublent leur résultat de 2013. Ce sont eux les réels vainqueurs de ce scrutin même si ce résultat ne leur permet pas d’accéder au pouvoir. Cette montée en puissance des Verts est un signal très fort pour le niveau fédéral alors que le parti libéral, avec seulement 5% des voix, reste dans l’incertitude : un score inférieur à 5% l’exclurait du Landtag de Munich.

Troisième constat qui peut être fait au soir du scrutin bavarois. L’AfD, dont l’entrée au parlement régional de Bavière ne faisait pas de doute, était créditée de 14 à 15% des voix, certains commentateurs le voyait déjà être le véritable challenger de la CSU dont le président Horst Seehofer avait repris les grands thèmes sur l’immigration dans l’espoir de reconquérir l’électorat de droite en Bavière. L’AfD obtiendrait finalement 11% des suffrages, soit moins que le score de 12,6% réalisé lors des élections fédérales du 24 septembre 2017. La participation ayant été plus élevée de quelques points qu’en 2013, ce résultat montre que la montée de la droite populiste en Allemagne n’est pas irrésistible. En réunissant plus de 200.000 personnes à Berlin le 13 octobre la grande manifestation contre le racisme et la xénophobie sur le thème de l’indivisibilité des droits de l’homme a peut-être montré le chemin.