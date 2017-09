Elections allemandes : pourquoi la perspective d'une coalition jamaïcaine est un facteur d'instabilité structurelle pour ces quatre années à venir

La CDU et son alliée bavaroise enregistrent également leur score le plus décevant, avec 32 % des voix. Enfin, le 3e parti politique du Bundestag n'est ni le parti libéral FDP ni les Verts mais l'AfD : pour la première fois depuis la création de la démocratie allemande en 1949, c'est une formation populiste d'extrême droite qui fait son entrée au Parlement - ce qui ni la NPD ou la DVU, ses précurseurs à l'extrême-droite dans les années 1980 n'avaient réussi à faire.

La victoire en trompe-l'oeil d'Angela Merkel ne doit pas masquer le recul net de la démocratie-chrétienne, victime de son glissement au centre, qui perd 8 points par rapport au précédent scrutin. Les premières analyses des instituts de sondage hier soir montraient que plus d'un million d'électeurs a ainsi choisi l'AfD et 1,3 million ont préféré la FDP. Les scores décevants de la composante bavaroise de la droite chrétienne-démocrate sont également révélateurs : l'affaiblissement de la CSU, qui historiquement depuis la création de la République fédérale, assurait cette fonction tribunitienne, populiste à droite, est un des facteurs qui expliquent la percée de l'AfD. Désormais, la droite chrétienne démocrate n'a plus le monopole du vote conservateur, sa vieille maxime du "pas d'autre parti à droite de la CDU-CSU" a volé en éclats.

Le grand perdant de cette élection, c'est la Grande Coalition, désavouée par les électeurs de gauche comme ceux de droite, comme en attestent les scores des deux grands partis. La pratique (plus que l'esprit) de la "GroKo" a atteint ses ses limites. En creux, le vote d'hier traduit une frustration à l'égard de ce nivellement de fait du discours politique centriste et la dilution du débat, de toute forme de confrontation entre CDU et SPD sur des sujets de fond (crise migratoire, fiscalité...) par ce consensus institutionnalisé entre les deux grands partis, dont le débat télévisé entre les deux candidats, début septembre avait été l'illustration.