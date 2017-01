Election de Tajani au Parlement de Strasbourg : un équivalent de Trump pour l'Union européenne ?

En élisant à sa présidence le très conservateur Italien Tajani, vice-président du groupe politique PPE, le Parlement européen place à son perchoir, quant à la ligne politique, l’équivalent, en moins indépendant sans doute des groupes de pression, d'une sorte d’avatar d’un François Fillon. Antonio Tajani, ancien commissaire européen sous les deux présidences Barroso, ancien porte-parole de Silvio Berlusconi, est proche des mouvements anti-choix (groupes anti-avortement sectaires, "protecteurs de l’embryon") et un ennemi déclaré de l’égalité des genres et donc du mariage homosexuel. Par ailleurs, dans la guerre commerciale frontale que souhaite lancer Donald Trump qui ne fait pas mystère non plus de réhabiliter les industries polluantes, il se situe du côté des acteurs centraux les plus mouillés dans le "dieselgate" puisqu’il a savamment, sinon œuvré lui-même, au moins fermé les yeux sur la mise en place du mécanisme pendant son mandat de commissaire à l’industrie, à la recherche et à l’énergie de 2010 à 2014, informé qu’il fût dès 2012, selon l’hebdomadaire WirtschaftsWoche, du "bidonnage" des tests d’émission.

Après les deux mandats du socialiste allemand Martin Schulz, très engagé en faveur de la construction européenne, c’est un europhile de très fraîche date uet un politicien rompu aux manœvres d’appareil et sensible au jeu des lobbies industriels qui va présider un Parlement européen au rôle pourtant majeur dans la construction des compromis nécessaires entre la Commission européenne et le Conseil (les Etats membres) dans le processus législatif européen. Autre élément peu rassurant pour ceux et celles qui s’inquiètent des capacités de l’Europe unie à faire bloc en ce moment décisif de ses bientôt 60 ans d’existence, l’élection de Tajani n’a pu se faire qu’avec l’appui in extremis des eurosceptiques du CRE lesquels, du coup, retrouvent une marge de manœuvre importante alors que lors des deux mandats précédents du PE, ils avaient été largement neutralisés par le système de grande coalition mis en place au sommet par les présidents de groupe socialiste (S&D) et conservateur (PPE).

Tout le processus de la campagne électorale qui vient d’aboutir a révélé des tractations d’arrière boutique peu reluisantes, avec notamment les efforts désespérés (et désespérants !) du libéral belge Guy Verhofstadt pour tenter de se faire élire contre l’avis d’une bonne partie de ses troupes, manœuvrant sans leur appui réel et sans succès dans des alliances contre-nature, en particulier avec le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, et apparaissant comme la bête noire pour un large spectre de parlementaires anglophiles inquiets de son intransigeance pro-UE s’il restait en position d’être le porte-parole du PE dans la négociation du Brexit avec les autorités britanniques. Ainsi, sur cette portion là aussi de l’échiquier politique européen, les cartes sont rebattues et elles risquent d’être plus rarement gagnantes pour le bien de la construction européenne dans la partie de poker, européenne et mondiale, qui s’est engagée.