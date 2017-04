L’élection présidentielle, ce “Jurassic Park” qui s’ignore

Neuf candidats sur onze sont de vrais dinosaures : ils défendent des idées protectionnistes, anti-européennes et la moitié relaie des idées communistes qui datent de plus d’un demi-siècle.

On peut raconter ce qu’on veut, même si les onze candidats à la présidentielle appartiennent à l‘élite de la classe politique française, il va falloir sérieusement s’interroger sur leur processus de sélection, parce que cette élite-là ne reflète absolument pas la diversité sociologique française et ne répond pas à la demande ni à la modernité du pays. Les idées diffusées pendant la campagne ont un demi-siècle d’histoire de retard. Elles ne correspondent absolument pas à la France d’aujourd’hui. Démonstration :

La France est un pays riche, parmi les plus développés du monde, avec certes des structures qu’il faudrait rénover, mais les hommes politiques la traite comme si l’Hexagone abritait Jurassic Park.

C’est invraisemblable.

La réalité du pays est très simple. Près de 67 millions d’habitants dont 60 % habitent déjà dans les villes de plus de 100 000 habitants et plus particulièrement dans des grandes métropoles que sont Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse. Comme la tendance mondiale, la majorité des français est urbanisée.

La population active, au travail ou en âge de travailler représente 25,8 millions d’actifs ayant un emploi et 2,8 millions de personnes au chômage.

Près de 5,9 millions de français travaillent dans les trois fonctions publiques: l’Etat avec 2,6 millions de fonctionnaires, l’hôpital avec plus d’un million et les collectivités locales, avec 1,9 millions de salariés.

Il y a 20 millions de travailleurs dans l’économie de marché, c’est-à-dire dans des entreprises privées ou soumises à la concurrence.

A noter que plus d’un emploi sur trois en France, soit près de 10 millions, dépend directement de l’international, dans des secteurs divers comme le tourisme, les exportations ou les importations, services et notamment les banques et enfin l’agriculture, pour plus de la moitié de la valeur créée).

On pourrait détailler ainsi la photographie des français, en ajoutant que plus de la moitié des français sont propriétaires de leur habitation principale, plus de 10 millions sont musulmans, qu’il reste en France 3 millions d’ouvriers, 10 millions d’employés, 2 millions de commerçants, 1,2 millions d’autoentrepreneurs, 4 millions de cadres et 1 million de cadres dirigeants.

On pourrait aussi ajouter que 20 % des contribuables paient 80 % de l’impôt sur le revenu et que 400 000 familles paient l’impôt sur la fortune.

Ajoutons qu’il existe 15 millions de retraités, que leur nombre a tendance à augmenter et 10% de chômeurs, soit environ 3 millions.

Alors, il faudrait évidemment mentionner aussi les pauvres, les chômeurs en fin de droit ou les oubliés de l’administration et de la protection sociale, des vrais pauvres, environ 2 millions, ceux qui n’ont que le RSA et encore pas toujours.