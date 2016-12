Election présidentielle 2017 : les trois piliers d'une incertitude qui ouvre fortement le jeu

La grande inconnue, pour ce qui concerne la vie politique française, à la veille de la nouvelle année 2017, réside bien évidemment dans l’issue de l’élection présidentielle. Deux dates vont être régulièrement citées et répétées tels des marqueurs majeurs : le 23 avril et le 7 mai. Le second dimanche peut, sans que l’on soit en mesure de retenir une hypothèse ou une autre, aussi bien être une formalité qu’un enjeu politique primordial.

Une formalité. C’est le deuxième tour neutralisé : le "cas 2002". Qualifiée pour le second tour, la présidente du Front national "tue le match" en quelque sorte. Les médias, les "intellectuels", les "grandes consciences morales", la classe politique quasi-unanime (hormis bien entendu le FN), se dressent fièrement contre le péril "bleu marine". La mobilisation des abstentionnistes du premier tour s’opère sous le signe de la honte frappant toutes celles et tous ceux qui avaient juré le 23 avril "qu’on ne les aurait plus et qu’ils ne voteront plus jamais" et qui vont, la mine grise, voter le 7 mai pour un candidat qui n’est surtout pas le leur "juste pour faire obstacle au fascisme qui menace".

Dans cette hypothèse, peu importe celui (étant entendu qu’il y a peu de chance qu’une femme autre que Marine Le Pen soit qualifiée pour le second tour) qui sera opposé à la présidente du FN. Peu importe son étiquette politique : il sera élu président de la République. Si Nicolas Sarkozy ou François Hollande avaient pu se qualifier et/ou se présenter, le haut niveau de rejet que l’un et l’autre inspiraient dans le camp d’en face pouvait laisser planer un doute sur la mobilisation générale contre le FN. Sortis l’un et l’autre de la compétition, on peut considérer que tous les candidats à même de figurer au second tour de la présidentielle seront élus face à Marine Le Pen. Même Hamon … et même Montebourg devraient y parvenir. Et même Peillon à condition qu’il n’ait traité tous les électeurs d’idiots d’ici le 7 mai et qu’il n’ait pas proposé de vendre le "chichon" à l’entrée des collèges. Même Mélenchon, tout à sa folie et à son égo surdimensionné, peut se calmer le temps de construire une simili-union sacrée contre la fille Le Pen en jurant sur les "Constitutions d’Anderson" de ne pas pendre le premier des patrons avec les tripes du dernier curé.

Enjeu politique primordial. C’est la configuration politique classique de la Cinquième république surtout depuis cette erreur constitutionnelle qu’a représenté le passage du septennat au quinquennat. Si Marine Le Pen est éliminée dès le 23 avril au soir, le second tour redevient un "vrai" second tour, ouvert et concurrentiel, ce qui n’empêchera pas la présence d’un favori et d’un challenger, à moins que les deux finalistes soient aussi peu enthousiasmant et mobilisateurs l’un que l’autre et que tout le monde s’ennuie au théâtre présidentiel.

Toujours est-il que le 7 mai, dans cette configuration, les Français se la joueront encore une fois "grand exercice démocratique". Et communieront, laïquement, aux vertus du suffrage universel. Peu importe que la voix du redoutable ignare cognant ses enfants pèse autant que celle de l’électeur sérieux et réfléchi, abonné à Atlantico ( !...), qui aura lu dix fois et dans les deux sens toutes les professions de foi des candidats (et les aura compris…). Magie et mystère de la démocratie : les "électeurs" auront tranché au soir du 7 mai. Et, hormis quelques grincheux et mauvais perdants, nul ne remettra en cause cette onction électorale plus sacrée que le contenu de la "Sainte ampoule" transformant, jadis, le prince héritier en roi de France dans la cathédrale de Reims.