Une élection pour changer ou pour sombrer

Qu’elle soit vécue ou perçue, cette insécurité tient bien évidemment à l’état du pays. Le modèle Français montre en effet ses limites : malgré des déficits structurels inscrits dans la durée, le plus élevé ratio de dépenses sociales de l’OCDE et un niveau de prélèvements obligatoires de 10 points supérieur à la moyenne de l’OCDE (44.7% du PIB en 2015), la France subit un chômage de masse (9.7% de la population active en mars 2017) et entre 5 et 8,8 millions de pauvres selon la définition adoptée (50 ou 60% du revenu médian).

Alors que le pays n’a pas voté un budget à l’équilibre depuis 1974 et que la croissance est en moyenne de 0.82% par an depuis 10 ans, la France est figée sur le mythe d’un modèle protecteur, qui ne protège plus ; il s’est en revanche rigidifié au point de ne plus tenir la promesse républicaine historique, celle de permettre à chacun d’avoir la possibilité d’exprimer son talent.

Les causes du malaise français ne sont pas en Europe. L’Europe a trop servi de bouc-émissaire facile, pour masquer nos propres manquements, et cette pratique largement répandue a baissé de façon dramatique l’adhésion à la construction européenne. L’Europe doit certes être réformée, elle qui s’est parfois perdue dans une technicité inutile, faisant dire à l’ancien Premier Ministre italien Matteo Renzi qu’une Europe qui définit quel hameçon prendre pour pêcher l’espadon mais reste muette sur la crise des migrants a perdu de son sens.

Les vraies causes du malaise français sont en France, dans les choix qui ont été faits depuis 20 ans, de laisser filer les déficits et d’augmenter la pression fiscale. Ces politiques sont néfastes pour nos entreprises, tout particulièrement les PME, qui souffrent de rigidités multiples, notamment administratives, et d’une complexité fiscale et sociale potentiellement dissuasive.

Les entrepreneurs de CroissancePlus sont inquiets de l’importance du vote qui met en cause la mondialisation. Elle a ses excès, ses conséquences peuvent être parfois négatives, lorsque les règles du jeu ne sont pas encore clarifiées, mais il est nécessaire de voir le monde tel qu’il est : ce monde qui avance est une chance pour la France et pour ses entreprises. Elles ont besoin de pouvoir s’y inscrire pleinement car elles ne peuvent pas réussir sans audace, sans ouverture, sans prise de risques. Pour les entrepreneurs qui se battent pour les développer, le monde est l’horizon nécessaire. Qu’il n’y ait aujourd’hui qu’un Français sur quatre qui considère l’ouverture au commerce international comme une opportunité, selon un sondage Ipsos de février 2017, montre combien la méfiance est profonde, mais aussi la méconnaissance d’une réalité qui est celle de notre économie : les entreprises françaises dépendent de leur ouverture au monde, avec un taux de 26% en 2015. Et 2 millions de Français travaillent en France pour les 20 000 entreprises étrangères qui y sont présentes.