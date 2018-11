"Einstein, le sexe et moi" : Thème original, attachant. Ecriture survoltée

Il décide un jour de se présenter à l’émission « Questions pour un Champion ». Il livre le récit minutieux de l’une de ses victoires, entrecoupé de souvenirs cruels et de réflexions mordantes.

POINTS FORTS

-L’extrême solitude du narrateur, son incapacité à communiquer son amour ou à se faire accepter des autres sont indéniablement touchantes. Exprimé avec violence et grâce, son exil se traduit avec force par des passages sur l’enfance du petit garçon, passages auxquels il est impossible de rester indifférent.

-Le goût du détail fait l’originalité du texte. Les images choisies sont souvent surprenantes et drôles, faisant découvrir, par exemple, une concurrente d’un jeu télévisé prenant des airs de « potiron rusé », à défaut de sonner toujours parfaitement juste.

-La stratégie consistant à entreprendre le récit minutieux (parfois à la virgule près) de l’émission « Questions pour un Champion », entrecoupé de souvenirs, est parfois risquée mais franchement efficace. On en vient à s’intéresser à tous les détails donnés, aux modalités de révision, au présentateur de l’époque (un Julien Lepers plus vrai que nature), aux candidats improbables, à tout ce qui fait la spécificité d’un jeu archi-connu mais que l’on redécouvre avec plaisir sous la plume agile d'Olivier Liron.

POINTS FAIBLES

La souffrance du narrateur écorché-vif passe rarement mais parfois par des procédés un peu moins originaux : style oral des dialogues déteignant sur le récit (« C’est clair que je n’allais pas laisser tomber »), classique passage des insultes de l’homme envers les femmes aimées mais incomprises (« J’ai envie de te quitter. J’ai envie de baiser ta sœur »), métaphores scatologiques (« Je t’arracherai jusqu’au dernier poil de nez et je le ferai frire dans ma merde »), ou répétitions un peu surexploitées « On reste concentré. On reste concentré. On reste concentré. On reste concentré ») qui n’apportent pas grand-chose au texte, émoussant au contraire sa violence.

EN DEUX MOTS

Un texte qui a ses défauts mais également et surtout de grandes qualités : une histoire originale, un rythme enlevé, un narrateur attachant et une écriture survoltée. Une découverte plus que plaisante.