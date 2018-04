Eh oui la maman de Castaner portait le voile catholique !

Le voile islamique remplit nos journaux. Et nos rues. On en parle beaucoup. Beaucoup trop. On ne parle même que de ça. Ça suffit !

Christophe Castaner s'en est ému. A juste titre. Trop c'est trop ! Et pour calmer le débat, et en tout cas pour lui apporter une indispensable sérénité, il a fait appel à ses souvenirs qui sont pieux et à ses connaissances qui sont grandes.

"Nos mamans portaient le voile catholique et cela ne posait pas de problème" a-t-il déclaré. Castaner étant né en 1966, on comprend qu'il évoque donc les années 70. Il a vu sa maman voilée.

En a-t-il été troublé ? Traumatisé ? Ou plutôt a-t-il voulu faire preuve d'une compréhension amicale pour le voile islamique ?

Les années 70 furent donc, suivons ses propos, des années terribles. Les plus âgés s'en souviennent certainement. Des millions de femmes catholiques portant le voile emplissaient les rues et les routes de France. En rangs serrés, elles allaient faire le pèlerinage de Fatima. Là-bas, elles tournaient en rond autour de la statue de la Vierge. C'est à se demander à quoi a servi Mai 68 ?

Et les hommes ? Les hommes portaient de grandes croix de bois. Et avec ils frappaient jusqu'au sang les femmes catholiques non-voilées. Des pècheresses qu'il fallait punir ! Mais ils saluaient respectueusement les musulmanes voilées. Certes, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui.

Nous avons en Castaner un comique de talent qui s'assume. Et en ces temps moroses et monotones de Macronie triomphante, il est bon de rire. Merci Christophe Castaner ! Lui au moins a le sens de l'humour. J'en ai aussi un peu. Contrairement à celle du porte-parole du gouvernement, ma mère ne portait pas de voile. Elle n'était pas très catholique.