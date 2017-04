Egypte, Saint Petersbourg ou encore Stockholm... Ce que la multiplication des attentats révèle de la stratégie actuelle de l'Etat islamique

Atlantico : Orly, Londres, Saint Petersbourg, Stockholm, Égypte, Irak, est-ce que la multiplication des attaques terroristes pourrait être selon vous la conséquence d'un recul de l'Etat Islamique au Moyen-Orient ?

Alain Rodier : Oui et non. Sur le champ de bataille syro-irakien, l'objectif consiste pour Daech à faire baisser la pression sur ses troupes en obligeant ses adversaires à maintenir des forces déployées sur l'ensemble des théâtres d'opérations.

Les actions terroristes menées en dehors de cette zone ne relèvent pas de la même logique mais d'un harcèlement décidé depuis 2014.

Toutes les attaques terroristes qui surviennent en ce moment ne sont pas du même genre. Si les premiers éléments disponibles des enquêtes concernant les actions d’Orly (sans lien avéré avec un mouvement djihadiste), Londres, Saint Petersbourg et Stockholm laissent à penser qu’il s’agit d’« individus solitaires » qui ont répondu aux appels au meurtre lancés par Daech et par Al-Qaida « canal historique » sur différents réseaux sociaux ou (et) par mimétisme, de nombreuses autres opérations sont le fait d’activistes chevronnés agissant sur ordre que ce soit en Égypte, dans le Caucase, au Pakistan, au Bangladesh ou en Extrême Orient. Il suffit de consulter la liste « des opérations militaires et secrètes » publiée dans la dernière revue de propagande Rumiyah. Si l’on entre dans le détail de la phraséologie de Daech, quand ce sont des « soldats du califat » qui sont félicités, ce sont souvent des activistes isolés (ce qui n’exclut pas qu’ils aient bénéficié d’une aide logistique de la part de leur entourage). Lorsque que des « inghimasi » (les « infiltrés » [1]) sont cités, ils participent à des opérations préparées depuis un poste de commandement qui peut être local, régional voire installé dans le berceau syro-irakien du « califat ».

Un autre phénomène peut aussi permettre de faire la différence : la rapidité de la revendication. Quand il s’agit d’un individu isolé sans connexion directe avec le commandement du Groupe Etat Islamique, elle tarde souvent à venir sans doute le temps de procéder aux vérifications nécessaires à prouver l’allégeance de l’intéressé à Abou Bakr al-Baghdadi (condition obligatoire pour qu’une opération reçoive le seing de l’organisation terroriste). Quand l’opération est lancée sur ordre, la revendication est faite très rapidement, souvent dans les heures qui suivent. A l’heure où sont écrites ces lignes, aucune déclaration concernant les opérations de Orly, Stockholm ou Saint Peters n’a été diffusée alors que les attaques des églises de Tanta et d’Alexandrie qui ont causé au moins 47 morts ont été réclamées officiellement.

A noter que jusqu’à maintenant, Daech ne s’est pas attribué d’action qui n’avait aucun lien -même extrêmement ténu- avec l’organisation. Par contre, il lui est arrivé de ne pas revendiquer des opérations qui lui avaient été attribuées comme en Turquie jusqu’à l’été 2016. Il semble que le but d’Al-Baghdadi était alors tactique : garder la porte de sortie turque ouverte en ne provoquant pas directement le président Erdoğan. Depuis, les choses ont changé en Turquie qui va connaître un référendum le 16 avril… Là, le risque d’attentats est maximum (ils peuvent être aussi le fait du PKK ou de mouvements dérivés).