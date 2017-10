L’Egypte, nouvel allié clé pour la politique arabe de la France

Oh, tiens, il semblerait que de, pendant qu’on « réforme » l’impôt sur la fortune pour le rendre encore plus invraisemblablement compliqué (mais pas réellement moins cher), Bercy soit parvenu à augmenter discrètement les impôts pour les PME.

Shinzo Abe et sa coalition devrait être en mesure de contrôler les deux tiers de la chambre basse, ce qui devrait lui permettre d'avoir les coudées franches pour la suite de son mandat.

La politique et le comportement d’Emmanuel Macron ne sont compréhensibles qu‘à l‘aune de l’efficacité.

Malgré les doutes formulés à l'égard de la politique économique mise en place au Japon à partir de 2012, les résultats sont là; près de 3 millions d'emplois créés, un taux de chômage de 2.8%, et une confiance retrouvée.

Lundi 23 octobre, les ministres de l'Union européenne se sont retrouvés au Luxembourg pour discuter d'un accord sur la réforme de la directive sur les travailleurs détachés. En août dernier, le président français avait effectué un tour d'Europe pour rallier le plus de pays à sa cause.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Prix Fifa: avec Ronaldo et Zidane, le Real Madrid rafle tout

Paris, Le Caire, ventes d'armes et droits de l'homme

Emmanuel Dupuy est président de l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe). Spécialiste des questions de sécurité européenne et de relations internationales, il a notamment été conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan. Il est secrétaire national chargé des questions défense de l'UDI.

Arrivé au pouvoir par le biais d'un coup d’état militaire en juillet 2013, mettant fin à la présidence de Mohamed Morsi, soutenu par les Frères musulmans et abrogeant la Constitution post-révolutionnaire de 2012, cette 3ème visite du président égyptien en France advient dans le contexte d’un net réchauffement des relations bilatérales depuis son élection, le 28 mai 2014.

La libération, en mars 2017, de Hosni Moubarak devrait aussi focaliser l’attention du président français sur la question des droits de l’homme et notamment quant au sort de l’ancien président Mohamed Morsi, embastillé depuis juillet 2013.

Il y fut question des sujets de convergences (reconnaissance du rôle du maréchal Haftar en Libye, soutien à l’accord intrapalestinien entre Hamas et Fatah, mobilisation contre le fondamentalisme islamiste…) mais aussi ceux qui bloquent, pour l’instant (solution inclusive en Syrie, accordant au régime de Bachar El-Assad une place dans l’après Daesh, soutien de l’Egypte au « Qatarban » depuis juin dernier, maintien de l’Egypte dans la coalition arabe faisant la guerre au Yemen depuis mars 2015, à l’aune du terrible bilan humain et de la catastrophe humanitaire qui lui est lié…).

Emmanuel Dupuy : C’est la cinquième fois que le président égyptien rencontrera « officiellement » son homologue français à Paris (deux visites en France en novembre 2014 et en 2015 pour y rencontrer François Hollande ; deux visites de François Hollande au Caire aout 2015 et avril 2016). C’est néanmoins sa première visite « officielle » depuis l’accession au pouvoir d’Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont déjà cependant entretenu lors de la 72ème Assemblée générale des Nations Unies à New-York, fin septembre.

