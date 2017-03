L'effet Trocadéro : 55% des sympathisants LR souhaitent que François Fillon maintienne sa candidature et 67% d'entre eux pensent que ceux qui ont quitté sa campagne l'ont fait pour privilégier leur intérêt personnel

Atlantico : Quels enseignements retirer de ce sondage réalisé après que les Français ont pris connaissance du propos de François Fillon au 20h00 de France 2 ? Une forme de stabilisation de la situation doublé d'une légère reconquête des proches des Républicains.

Jean-Daniel Lévy : 1. La proportion de Français souhaitant que François Fillon maintienne sa candidature progresse légèrement (29% contre 25% en milieu de semaine), et que c'est également le cas chez les proches des Républicains (55% contre 53%) ;

2.

21% des Français pensent que François Fillon va gagner la prochaine présidentielle ; ils étaient 17% en milieu de semaine dernière. Si l'anticipation est en progrès chez les proches des Républicains elle reste minoritaire (47%) ;

3. Invités à pronostiquer si François Fillon serait toujours candidat dans 15 jours, les Français sont partagés (47% le pensent, 53% ne le croient pas) alors que les proches de la Droite et du centre l'imaginent toujours "en lice" (57%), et plus encore ceux des Républicains (65%) ;

4. En cas de retrait, Alain Juppé se présente comme le candidat privilégié (pour 61% des Français, 67% des proches de la Droite et du centre et, enfin 59% de ceux des Républicains). Les autres personnalités dont on a pu entendre parler - hormis François Baroin - ne sont guère citées ; Et Alain Juppé remporterait certainement ou probablement, selon 55% des personnes interrogées (63% des proches de la Droite et du centre ainsi que 60% des sympathisants des Républicains) la prochaine élection présidentielle ;

5. En cas de retrait, notons également que 43% des proches de la droite et du centre, 51% des Républicains privilégieraient le maintien de la ligne politique de François Fillon ;

6. Enfin, notons que 56% des proches de la droite et du centre tout comme 67% de ceux des Républicains accréditent le propos de François Fillon selon lequel les responsables politiques ayant quitté la campagne l'aurait fait essentiellement parce qu'elle "voulaient privilégier leur intérêt personnel à un intérêt collectif".