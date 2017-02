Effet PenelopeGate ? Seulement 35% des Français estiment la menace terroriste très élevée en France au lendemain de l'attaque du Louvre (mais ils sont toujours 94% à juger cette menace élevée)

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Les données de ce nouveau baromètre sur la menace terroriste nous montrent une certaine inflexion par rapport à la série statistique dont nous disposons. Ces données tendent à montrer que l’opinion publique est particulièrement réactive à toutes informations concernant la menace terroriste, qu’il s’agisse d’attentats réellement effectués ou de projets avortés. Cette grande réactivité de l’opinion se traduit très concrètement dans ce baromètre par une remontée instantanée du taux de réponse expliquant que la menace est très élevée juste après chaque événements marquants.

Par exemple en septembre 2016, au début du mois, il n’y a plus que 43% de personnes qui estimaient que la menace était très élevée, soit un recul de 22 points par rapport à la précédente mesure qui date de fin juillet après l’attaque de Saint-Etienne-du-Rouvray et quinze jours après l’attentat de Nice.

On constate cette grande réactivité de l’opinion en fonction des événements. Le mois d'août s’est écoulé après ces deux séries d’attentats et la perception de cette menace, très élevée, reflue de 20 points. Lorsque quelques jours plus tard, nous apprenons qu’une voiture piégée avec des bonbonnes de gaz a été retrouvée près de Notre-Dame-de-Paris, nous avons pu alors observer une remontée presque instantanée avec 55% des Français estimant la menace terroriste très élevée.

Pareillement, nous constatons une remontée de quelques points après les attentats de Bruxelles de 41% à 46%, alors que la France n’avait pas été frappéz. Donc, même lors d’attentats à l’étranger ou d’attentats déjoués, l’opinion publique française apparaît comme très sensible, ce qui se traduit par un réhaussement de la perception de la menace.

Nous aurions pu penser qu’après l’attaque du Louvre, endroit touristique en plein coeur de Paris, le même effet se produise, c'est-à-dire, qu'on assiste à une remonté ou au moins une stabilité de la perception de la menace comme étant très élevée. Or, nous pouvons voir que seulement 35% de nos concitoyens déclarent que la menace leur semble très élevée aujourd’hui, bien qu’ils aient été interrogés au lendemain de l’attaque du carrousel du Louvre. Cela tend à montrer que la sensibilité est toujours présente mais que la réactivité est un petit peu moins forte. Plusieurs éléments peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer cela : d’une part, le fait que l’auteur de l’attaque a raté sa cible et que seulement un militaire a été légèrement blessé ; à l’inverse les militaires ont pu se défendre efficacement et neutraliser le terroriste. D’autre part, l’intense actualité médiatique autour de la campagne présidentielle avec de grands meetings à Lyon, ainsi que l’affaire Pénélope ont prit le devant et monopolisé l’attention des Français et des médias.

